Додано: Вів 29 лип, 2025 20:36

ramaz написав: У Сенса все розписане детально https://help.sensebank.com.ua/4407511161106-63935ada/4957379973266 У Сенса все розписане детально

ramaz написав: У Привата теж можна запитати через підтримку контакти для подання заявок - було б бажання. У Привата теж можна запитати через підтримку контакти для подання заявок - було б бажання.

Да да. И я даже не очень давно писал на эту почту. Получил ответ: "На сьогодні умови однакові для тих хто в додатку і без додатку проводить умови, тому можете і зараз купувати прямо в додатку цінні папери, або почекати наступного четверга." Когда-то действительно можно было купить прямой заявкой и оно на крупных суммах было несколько выгоднее, чем в SSA. Теперь цены одинаковы. Может иметь смысл разве что для гарантии, что купить получится, а не смотреть на пустоту в SSA, но в любом случае это уже на условиях вторички, а не аука.У Привата сайт свистит, что услуга покупки на ауке предоставляется только VIPам. Вообще с Приватом я ещё в 2021м году по поводу ОВГЗ наобщался. Потом в 2022м из него именно через покупку ОВГЗ в Приват24 доллары в основном и вывел, пока в начале войны они временно ослабили свой дурнейший финмон. Со всеми депозитарными комиссиями всё равно было дешевле, чем SWIFT. Обратно совсем не хочется.