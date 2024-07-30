VASH написав:Буду вдячний за підказку щодо вибору банку (крім Сенсу співпрацюю з ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
Вообще на такие критерии, раз пофиг на снятие налички, идеальным кажется Авангард в его ипостаси ICU Bank: все валюты бесплатны на вход, а в гривне и на выход (нет мониного ощипывания при переводе на юриков). При более-менее приличных суммах самый дешёвый в Украине исходящий SWIFT (при покупке валютных бумаг в ICU вообще бесплатный будет). При этом он один из немногих украинских банков, которые Меморандум даже не подписывали (тут не знаю - это считать адекватным по лимитам или, наоборот, совсем уж неадекватным отщепенцем). Мобильное приложение - какой-то функционал имеет. Но его почему-то не любят упоминать. Может слишком очевиден по крайней мере для этой темы, где все знают что такое ICU и в каком банке оно живёт.
А дистанційно в цьому ICU банку можна зареєструватися?
1finanсier написав:А дистанційно в цьому ICU банку можна зареєструватися?
Более того, он на такое и заточен.
Дякую за відповіді. А вдагалі що ще цікавого є у ICU банка? Я так розумію безкоштовний вхід і потім безкоштовний СЕП з нього - це добре. А може ще є якісь плюшки, зокрема може у зв'язці ICU банк-ICU брокер?
1finanсier написав:Дякую за відповіді. А вдагалі що ще цікавого є у ICU банка? Я так розумію безкоштовний вхід і потім безкоштовний СЕП з нього - це добре. А може ще є якісь плюшки, зокрема може у зв'язці ICU банк-ICU брокер?
Как я уже упоминал, бесплатный перевод валюты между счётом физика в нём и ICU, что приятно, если в ICU работать с валютными бумагами. Ну а какие ещё плюшки могут быть у банка с функционалом только хранения денег и перевода по SWIFT/СЭП? Это ж не Сенс, чтобы за переводы доплачивать.
1finanсier написав:Дякую за відповіді. А вдагалі що ще цікавого є у ICU банка? Я так розумію безкоштовний вхід і потім безкоштовний СЕП з нього - це добре. А може ще є якісь плюшки, зокрема може у зв'язці ICU банк-ICU брокер?
Как я уже упоминал, бесплатный перевод валюты между счётом физика в нём и ICU, что приятно, если в ICU работать с валютными бумагами. Ну а какие ещё плюшки могут быть у банка с функционалом только хранения денег и перевода по SWIFT/СЭП? Это ж не Сенс, чтобы за переводы доплачивать.
Наскільки зрозумів не придатний для виводу коштів при купівлі в Дії?
1finanсier написав:Дякую за відповіді. А вдагалі що ще цікавого є у ICU банка? Я так розумію безкоштовний вхід і потім безкоштовний СЕП з нього - це добре. А може ще є якісь плюшки, зокрема може у зв'язці ICU банк-ICU брокер?
Как я уже упоминал, бесплатный перевод валюты между счётом физика в нём и ICU, что приятно, если в ICU работать с валютными бумагами. Ну а какие ещё плюшки могут быть у банка с функционалом только хранения денег и перевода по SWIFT/СЭП? Это ж не Сенс, чтобы за переводы доплачивать.
Наскільки зрозумів не придатний для виводу коштів при купівлі в Дії?
Банк не відкриває єПідтримку, відповідно непридатний
1. Чи є у когось повний і чинний перелік банків, які беруть зараз участь у програмі єПідтримка? Я знайшов такий: Універсал (Монобанк), Сенс Банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Восток Банк, Ідея Банк, ТАС (izibank), ПУМБ, Банк Глобус, Акордбанк, Радабанк, UKRSIBBANK, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім. Ще був Правекс, але невідомо як зараз. Виникає плутанина, вказано Акордбанк, нвіть в Дії пропонується, але немає наче.
2. Раніше повідомлялося, що ICU не завжди виконує погашення серії на різні картки, зазначені в Дії при декількох купівлях, а відвантажує на одну (наче першу?). Це інколи чи завжди? А як Сенс, розпорошує?
VASH написав:Наскільки зрозумів не придатний для виводу коштів при купівлі в Дії?
Конечно. Ни карт, в том числе еПидтримки, ни работы с наличкой. Строго по указанному и не больше:
VASH написав:Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції
Visky написав:2. Раніше повідомлялося, що ICU не завжди виконує погашення серії на різні картки, зазначені в Дії при декількох купівлях, а відвантажує на одну (наче першу?). Це інколи чи завжди? А як Сенс, розпорошує?
І від ІКУ, і від Сенсу завжди отримую виплати на ті картки, які вказані під час купівлі в Дії.
Visky написав:2. Раніше повідомлялося, що ICU не завжди виконує погашення серії на різні картки, зазначені в Дії при декількох купівлях, а відвантажує на одну (наче першу?). Це інколи чи завжди? А як Сенс, розпорошує?
І від ІКУ, і від Сенсу завжди отримую виплати на ті картки, які вказані під час купівлі в Дії.
Дякую. Як на мене, приємний та важливий допис. Коли купуєш низкою траншів кожен папір, на значні суми, в умовах великої непередбачуваності «меморандумної» політики банку та потреби дострокового продажу, яка іноді виникає – ХАОС з майбутніми виплатами на картки єПідтримки (непередбачуваність куди ж сплатять) це вже занадто.