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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 лип, 2025 14:38
Калькулятор прибутковості ОВДП
Усім привіт!
Хочу вам порекомендувати
Буду дуже вдячним за зворотній зв'язок!
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:23
Re: Калькулятор прибутковості ОВДП
Дякую за вашу працю!
перше інтуїтивне прохання - чи можна зробити список усіх поточних доступних ОВДП в випадайці?
і щоб після вибору сторінка авто-заповнювала поля
- дата найближчого купону (Дата наступної виплати)
- сума купону
- дата погашення
це сильно спростить використання і доступність калькулятора ОВДП!
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