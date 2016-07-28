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Калькулятор
прибутковості ОВДП

Калькулятор прибутковості ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 14:38

Калькулятор прибутковості ОВДП

Усім привіт!

Хочу вам порекомендувати Калькулятор з розрахунку прибутковості ОВДП, який я особисто розробив.

Буду дуже вдячним за зворотній зв'язок!
yevhen_cfo
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:23

Re: Калькулятор прибутковості ОВДП

  yevhen_cfo написав:Буду дуже вдячним за зворотній зв'язок!


Дякую за вашу працю!

перше інтуїтивне прохання - чи можна зробити список усіх поточних доступних ОВДП в випадайці?
і щоб після вибору сторінка авто-заповнювала поля

- дата найближчого купону (Дата наступної виплати)
- сума купону
- дата погашення

це сильно спростить використання і доступність калькулятора ОВДП!
greenozon
 
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