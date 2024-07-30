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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лип, 2025 12:52
Дюрі-бачі написав:
Валютні на валютну. А хіба є щось особливе в отриманні на єПідтримку?
Якщо заблокували для фінмону за 400+ тис., то гроші нікуди вже не дінеш поки не пройдеш.
Особливість в тому, що на єПідтримку приходять виплати по гривневим ОВДП, придбаних у Дії.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:58
andrey291263 написав: Visky написав:
Колеги, чи були випадки блокування банками рахунків при заході "значних" коштів на єПідтримку? Саме на єПідтримку
виплат по ВОВДП, куплених через Дію
Мені моно стабільно блокує після значних виплат, саме на єПідтримку по ВОВДП, куплених через Дію.
Інколи видає запит на пояснення платежів без блокування рахунків.
Це якась трохи дичина з боку Моно. У мене гроші лежать в умовному Приваті, я купую ОВДП через Дію з виводом на Моно. У Привата питань до моїх коштів немає, чого вони раптом виникають у Моно? Чи фінмон-манагерам треба просто "для галочки" трусити клієнтів і звітувати перед керівництвом про кількість перевірених клієнтів, а ті в свою чергу рапортують нагору у НБУ?!
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:10
Navegantes написав: Дюрі-бачі написав:
Валютні на валютну. А хіба є щось особливе в отриманні на єПідтримку?
Якщо заблокували для фінмону за 400+ тис., то гроші нікуди вже не дінеш поки не пройдеш.
Особливість в тому, що на єПідтримку приходять виплати по гривневим ОВДП, придбаних у Дії.
Вот только в плане финмона действительно абсолютно пофиг куда оно пришло. Он тупо на сумму триггерится. Может кого и блокает сразу.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:18
moveton написав: Navegantes написав: Дюрі-бачі написав:
Валютні на валютну. А хіба є щось особливе в отриманні на єПідтримку?
Якщо заблокували для фінмону за 400+ тис., то гроші нікуди вже не дінеш поки не пройдеш.
Особливість в тому, що на єПідтримку приходять виплати по гривневим ОВДП, придбаних у Дії.
Вот только в плане финмона действительно абсолютно пофиг куда оно пришло. Он тупо на сумму триггерится. Может кого и блокает сразу.
Великі суми треба дробити і не давати підстав фінмону для збудження
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Navegantes
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:20
Navegantes написав:
У Привата питань до моїх коштів немає, чого вони раптом виникають у Моно?
Ну тут-то оно логично. Моно нужно себе что-то подстелить, чтобы максимально потом от НБУ отбиваться. Вот и просит выписки с карточек, с которых шла оплата в Дию и самое главное - брокерские отчёты. От первых можно отпетлять, но я банк понимаю, поэтому стараюсь тоже присылать, если ещё могу найти. Понятно, что это больше документы ради наличия документов. Например, у Глобуса в выписке покупка бумаг в Дие - это просто "Купівля товару/послуги" даже без отметки, что это бумаги. Но живём с тем, что имеем.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:50
moveton написав: Navegantes написав:
У Привата питань до моїх коштів немає, чого вони раптом виникають у Моно?
Ну тут-то оно логично. Моно нужно себе что-то подстелить, чтобы максимально потом от НБУ отбиваться. Вот и просит выписки с карточек, с которых шла оплата в Дию и самое главное - брокерские отчёты. От первых можно отпетлять, но я банк понимаю, поэтому стараюсь тоже присылать, если ещё могу найти. Понятно, что это больше документы ради наличия документов. Например, у Глобуса в выписке покупка бумаг в Дие - это просто "Купівля товару/послуги" даже без отметки, что это бумаги. Но живём с тем, что имеем.
А НБУ тільки й шукає до чого б причепитися. Хоча, на мою думку, могли б максимально лояльно ставитися до питань купівлі ОВДП (особливо військових). Бо чим більше запитань/обмежень від банків, вимагань "документів задля документів", тим менше бажання крутити цей ОВДП-барабан.
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