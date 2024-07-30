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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:34
moveton написав:
Это, кстати, в месяцах сколько? А то как раз с Моней у меня сейчас:
Регламент перевірки документів складає 7 робочих днів. За фактом виконання ми повідомимо вас, у тому числі, якщо результат буде раніше.
И похоже, что "раньше" не будет.
максимум у мене був 2 дні, зазвичай знімали у той же день.
можна в підтримку написати, спитати що треба для пришвидчення, вони нормально реагують.
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andrey291263
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:47
Visky написав: moveton написав:
Может не стоило валютные ОВГЗ на еПидтримку получать?
Як? Це ж неможливо. Шуткуєте?
А что, разве бывает валютная є-підтримка?!
Впервые о таком слышу. Да и в ДИИ, если я не ошибаюсь, можно только гривневые бумаги покупать)) То есть априори невозможно валюту на є-підримку вывести так как через Дию валютные бумаги не продаются.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:47
andrey291263 написав:
максимум у мене був 2 дні, зазвичай знімали у той же день.
Тогда понятно, почему пока ещё кажется, что не напрягает
andrey291263 написав:
можна в підтримку написати, спитати що треба для пришвидчення, вони нормально реагують.
Вот это я ответ поддержки после дополнительного пинка и привёл. А до вопроса они просто сказали: "Дякуємо за надану інформацію. На поточний момент вона знаходиться на аналізі. За результатом ми вам надамо зворотний зв'язок" и замолчали.
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moveton
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:53
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
но можно за это время успеть вывести.
Мене моніторив Сенс при отриманні виплати валютних ОВДП і блок і прохання пояснити звідки гроші пройшов в ту ж секунду коли вони були зараховані виплати.
До речі по Сенсу - в мене кредитний ліміт на РД був вибраний під нуль - відповідно РКО зняло вже в мінус, при чому зняло не 100 гривень, а 100,63 - за що зняло 63 копійки і чи не буде мені чогось за цей мінус по кредитці?
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:58
asti написав:
До речі по Сенсу - в мене кредитний ліміт на РД був вибраний під нуль - відповідно РКО зняло вже в мінус, при чому зняло не 100 гривень, а 100,63 - за що зняло 63 копійки і чи не буде мені чогось за цей мінус по кредитці?
Тут нет специфики ОВГЗ. Обыкновенно сняло. Думаю, что те самые 0.01% годовых, которые положены в грейсе. Это, как калькулятор подсказывает, на 100к - 83 копейки в месяц. Или вопрос, что слишком мало сняло?
Ничего особенного не будет. Просто теперь на них ещё и проценты овердрафта теперь насчитываются.
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moveton
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:26
А сьогодні в Дії нормально купуються ОВДП?
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:35
Дюрі-бачі написав:
А сьогодні в Дії нормально купуються ОВДП?
Не дуже. Дія.Підпис не активується, "реєстр трохи захворів"
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:40
Visky написав:
До речі, чи є єП-ка в Універсалбанці
єПідтримка Моно - ось вам єПідтримка Універсалбанку)
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:55
moveton написав: asti написав:
До речі по Сенсу - в мене кредитний ліміт на РД був вибраний під нуль - відповідно РКО зняло вже в мінус, при чому зняло не 100 гривень, а 100,63 - за що зняло 63 копійки і чи не буде мені чогось за цей мінус по кредитці?
Тут нет специфики ОВГЗ. Обыкновенно сняло. Думаю, что те самые 0.01% годовых, которые положены в грейсе. Это, как калькулятор подсказывает, на 100к - 83 копейки в месяц. Или вопрос, что слишком мало сняло?
Ничего особенного не будет. Просто теперь на них ещё и проценты овердрафта теперь насчитываются.
Проценты овердрафта...
На всю сумму задолженности или только на эти 100 грн?!
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Додано: Вів 08 лип, 2025 19:02
asti написав:
Проценты овердрафта...
На всю сумму задолженности или только на эти 100 грн?!
На сумму овердрафта. По-идее, по кредиту ничего не меняется. Но для верности не повредит в профильной теме переспросить. Там и лорды с феями может что скажут.
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