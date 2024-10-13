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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 лип, 2025 18:11
prodigy написав:
які думки у шановного панства?
"І все буде добре
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час".
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:21
А что такое? Минфин же обещал уменьшить выплаты и увеличить объём заимствований. Вроде, так всё и есть. Кто спрашивал, как это сочетается, теперь может посмотреть.
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moveton
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:02
Navegantes написав:
Буде резервною для банків
Поки що не резервна, не військова, але ті, хто купував цю облігацію, знають трохи більше за нас, бо купувати 4-річні ц/п з дохідністю 14,79%, коли є також 3-річні з дохідністю 17,8% - це якось дивно, повинні бути інші мотиватори так робити.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:06
Всюдиносапхайчик написав:
знають трохи більше за нас
Обыкновенные ясновидящие. Ну не использование инсайда же в самом деле. За него ведь атата положено.
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moveton
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:17
Всюдиносапхайчик написав: Navegantes написав:
Буде резервною для банків
Поки що не резервна, не військова, але ті, хто купував цю облігацію, знають трохи більше за нас, бо купувати 4-річні ц/п з дохідністю 14,79%, коли є також 3-річні з дохідністю 17,8% - це якось дивно, повинні бути інші мотиватори так робити.
UA235642 первинне розміщення 27/05/2025, виставлено на 10 ярдів, попит був на 41 ярд. Доходність 14,85%. З 11/06 стала резервною.
Тут буде так само
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:28
moveton написав: Всюдиносапхайчик написав:
знають трохи більше за нас
Обыкновенные ясновидящие. Ну не использование инсайда же в самом деле. За него ведь атата положено.
десь о 10й ранку вчора питав брокера про цю облігацію-каже, мало інформації, те що не військова ясно, почала мені рахувати витрати(комісії) і в мене пропав інтерес до бумаги
сьогодні такий результат))) торгів
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:29
Navegantes написав:
виставлено на 10 ярдів, попит був на 41 ярд.
200% був інсайд
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:35
prodigy написав: Navegantes написав:
виставлено на 10 ярдів, попит був на 41 ярд.
200% був інсайд
Такий "інсайд" йде по кожному випуску, який має стати резервним. Мінфін/НБУ комунікують з банками такі речі, звідси й попит шалений
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