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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 лип, 2025 11:35
Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок
или можно и 5-го с утра?
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asti
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Додано: Чет 31 лип, 2025 11:42
asti написав:Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок
или можно и 5-го с утра?
5, до 18:00
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vadymbanker
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