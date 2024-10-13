Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:11
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:32
Купівля через ДІЮ. У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:36
між 2 і 3 сьогодні проскакувала (мала) к-сть доларових, але дохідність лише 3%
станом на зараз - вимели під 0
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:45
Re: Ринок ОВДП
А ведь по регламенту: "подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня" Сегодня не последний день квартала, так что должна бы выполниться ещё в пятницу первого числа Все врут...
P.S. попробовал в самом Привате подать заявку. Ну да, врут они своим регламентом: "Дата проведення до кінця дня 04.08.2025." И цена, соответственно, понедельничная. Зато в кредит ушёл не сегодня, поэтому 25 августа ничего погашать не надо
|