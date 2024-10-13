|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:11
Navegantes написав:
Підтримую. Щойно придбав заради експерименту 2 шт, гаситиму борг до 25/08
Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5789
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:32
moveton написав: Navegantes написав:
Підтримую. Щойно придбав заради експерименту 2 шт, гаситиму борг до 25/08
Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?
Купівля через ДІЮ. У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:36
ihorsic написав: asti написав: ihorsic написав:
Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Нашо вам той долар - беріть гривню - більше заробите
і без мороки!😉😉
Невеличкий пост про нікому не потрібні валютні ОВДП.
Приват не виставив вівторкові, сенс нема ніяких. Телефонував в Газ хотів на 05.08 по запису все! Записали на 19.08!
Ось такі нікому не потрібні. Виходить комусь потрібні? Беремо гривню і кайфуємо чи як? 😃😃😃
між 2 і 3 сьогодні проскакувала (мала) к-сть доларових, але дохідність лише 3%
станом на зараз - вимели під 0
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16687
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1749 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:45
Navegantes написав:
У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08
А ведь по регламенту: "подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня" Сегодня не последний день квартала, так что должна бы выполниться ещё в пятницу первого числа
Все врут...
P.S. попробовал в самом Привате подать заявку. Ну да, врут они своим регламентом: "Дата проведення до кінця дня 04.08.2025." И цена, соответственно, понедельничная. Зато в кредит ушёл не сегодня, поэтому 25 августа ничего погашать не надо
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5789
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Чет 31 лип, 2025 18:09
ihorsic написав:
Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Моно виставив під 4%
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 31 лип, 2025 23:47
ramaz написав: ihorsic написав:
Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Моно виставив під 4%
З такою дохідністю потрібно шукати якісь інші інструменти.....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|2174
|
|
|0
|3544
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|7208
|
|