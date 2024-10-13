Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:15
SAndriy1 написав: ramaz написав: ihorsic написав:
Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Моно виставив під 4%
Сенс теж виставив 4%
не цікаво
prodigy
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:24
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Сенс теж виставив 4%[/quote]
не цікаво[/quote]
а які альтернативи?
я сьогодні переглядав старі ставки по валютним - просідаємо... панове!
було 4.65 і навіть більше
зараз 4 за щастя
та й загалом Мінфін грозився за рік-два перестати випускати валютні бумаги взагалі
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... tnih-ovdp/
greenozon
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:31
prodigy написав:
не цікаво
Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
SAndriy1
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:43
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
asti
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:52
asti написав:
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять
або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.
edgar_po
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:10
edgar_po написав: asti написав:
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять
або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.
Ну, про мита було ще вчора відомо, тому, напевне,
таки Пауелл - бо й золото підскочило//))
asti
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:24
asti написав: edgar_po написав: asti написав:
Що там знову Трамп сказав що євро так вистрілило?!
Каже, що Пауел дебіл і він буде його звільняти, якщо облікову ставку не знизять
або Трамп підписав указ про введення мит від 15% до 41% щодо понад 60 країн та Євросоюзу.
Ну, про мита було ще вчора відомо, тому, напевне,
таки Пауелл - бо й золото підскочило//))
Та то в Америці створили мало нових робочих місць ото долар і просів, зараз відкотиться
angra
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:12
prodigy написав:
у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"
облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому
як мені сказав брокер-
Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),
По такой логике в предложениях банков мы должны видеть шаром покати на гривневые бумаги потому, что гривну можно применить и на кредиты (хотя в УГБ может и видим), но валом валютных. Потому, что зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо, а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%). Но нет, почему-то наоборот.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:55
SAndriy1 написав:
І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
Які інструменти з такою дохідністю привернули Вашу увагу?
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