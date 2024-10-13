знаю. мав на увазі шо по блеку 50, а по вигоді 20. щоб не думали що без змін. а так да, 3 крелитно-дебетових картки по 20к кожна вистачає
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 02 сер, 2025 18:50
Додано: Суб 02 сер, 2025 19:11
Re: Ринок ОВДП
в житті не робив жодного СЕПу, все через банкомат або касу
до речі, може хтось підзабув, в 2017р Альфа(Сенс) зараховувала гроші на рахунок на протязі 3х годин( в той час Приват за 5хв),
у мене по факту вийшло 6 годин, дав в касу 5к дол (це була п'ятниця до 1200(відділення на Ланжеронівській), сказали відкриття депо у додатку, погуляв по Дерибасівській, ще десь-3 години минуло, дивлюсь в мобілку-не бачу коштів на рахунку, повернувся у відділення, в чому справа? бла-бла
гроші зайшли десь після 17.00
відкрив депозит- зарахували датою з понеділка
Додано: Суб 02 сер, 2025 19:13
в понеділок нова облігація-первинне розміщення до 14/10/2026
військова? які умови?
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