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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:21

Re: Ринок ОВДП

Зверніть увагу на банки у всенародній власності.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 09:32

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:Зверніть увагу на банки у всенародній власності.
Всім цікаво ) напишіть в ПП ))
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:22

Unex кредитку вже не заДІЯти з кінця липня?
якось пропустив новину
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:32

  emeta написав:Unex кредитку вже не заДІЯти з кінця липня?
якось пропустив новину

Почему нельзя? Лично у меня только OTP SMS из Юнекса последнее время никакие не приходят. Даже для входа в приложение. А так купить оно типа не против.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:48

  moveton написав:
  emeta написав:Unex кредитку вже не заДІЯти з кінця липня?
якось пропустив новину

Почему нельзя? Лично у меня только OTP SMS из Юнекса последнее время никакие не приходят. Даже для входа в приложение. А так купить оно типа не против.


Это по старой кредитке? Поназывают одинаково..
У меня по старой приходит otp sms, но купить не даёт
Народ пишет, что закрыли возможность покупки с 27.07

Поддержка отвечает платёж не проходит потому, что заборонено банком
только за свои, мол
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:01

  emeta написав:Это по старой кредитке? Поназывают одинаково..
У меня по старой приходит otp sms, но купить не даёт
Народ пишет, что закрыли возможность покупки с 27.07

Поддержка отвечает платёж не проходит потому, что заборонено банком
только за свои, мол

Я ХЗ какая из них новая и какая старая. Сейчас обновил приложение и даже зайти в него не могу, чтобы на карты посмотреть потому, что требует кода из SMS. Первого августа при покупке в Дие показывался экран, где нужно было подтвердить по SMS, а дальше йок потому, что SMS не приходит. Ну и ладно, раз даже с SMS купить потом не получается. Значит так я тому Юнексу нужен 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:26

  Igor Igor написав:
  SAndriy1 написав:
  V2 написав:
Які інструменти з такою дохідністю привернули Вашу увагу?

Написав у ПП

Напишіть ще мені будь ласка

Секрет секретних складників мого секретного супу :D
Всюдиносапхайчик
 
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