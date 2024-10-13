|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:55
asti написав:
Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?
При продажу ОВДП у додатку Сенса кошти впадуть на ту картку/рахунок, який ви виберете.
На єПідтримку виплачуються купони та погашення
1
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:58
asti написав:
Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?
Значить продаж пройде по черзі, як мін 2 траншами, а гроші повернуться на ті рах-ки, які ви оберете під час транзакцій.
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:47
Короче говоря, мнения разделились - придется проверять опытным путем//)
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:10
asti написав:
Короче говоря, мнения разделились - придется проверять опытным путем//)
Чого розділились. Гроші прийдуть на карту яку ви оберете. Просто не дасть продати усі відразу. Двома партіями.
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:40
Navegantes написав: asti написав:
Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?
При продажу ОВДП у додатку Сенса кошти впадуть на ту картку/рахунок, який ви виберете.
На єПідтримку виплачуються купони та погашення
Хіба при достроковому продажі Єпідтримку буде запропоновано для вибору "куди" в додатку?
