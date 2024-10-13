|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 вер, 2025 20:19
Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!
- Повідомлень: 8324
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1370 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 20:31
V2 написав:Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!
"Гарячка" Привату вам не допоможе, лише витратите час та нерви. Зателефонуйте в Кінто, вони в курсі проблеми. Зафіксують ваше звернення та скажуть очікувати.
- Повідомлень: 425
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 00:05
А з ІКУ і приватом по зарахуванню на єпідтримку з комісією теж така проблема (що ніби логічно, але все буває), чи тільки з Кінто?
- Повідомлень: 356
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 42 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
