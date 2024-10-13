RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:35

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Я так понимаю, вопрос в том, можно ли избежать комиссии в 0,2% в Дие, если пополнить ИСУ через портмоне кредитными и в ИСУ же и отовариться. Ну, например, с Сэнс, Приват, Райф кто-нибудь такое делал? Как всё прошло?

0.2% за проведение платежа там по-любому нет. Эквайреры берут комисы, как при любой покупке по 6211. Но сейчас может оказаться, что банк видит, что платёж идёт на ICU и запрещает операцию совсем. Месяца 3 назад мне так отказал Приват, хотя в Дие покупку за те же кредитные разрешил. Не знаю, может оно индивидуальное или месяц назад опять разрешил.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5934
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:45

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:Наразі в додатку торги не працюють в мене, хоча вже більше 10 годин. ІСУ може і пізніше відкрити торги?

Старенький канал показывает, что и в 10:50 легко бывало. Там не очень чёткое время между 10 и 11. Вот сейчас уже открылись.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5934
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:56

Так вже відкрилися, не поспішають однако. Дякую.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 332
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:30

Re: Ринок ОВДП

підкажіть хто продавав ОВДП куплені через дію в укргазбанку, тільки через відділення? є ще якісь нюанси
gonzo
 
Повідомлень: 365
З нами з: 05.01.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:43

  mogicanin1986 написав:Вчора протест в, зробив переказ з Сенса Хамон на Портмоне в додатку ІСУ коміса немає, покупка код 6211 але гроші ще не зарахування, підтримка брокера каже що до 12 зарахують. Наразі в додатку торги не працюють в мене, хоча вже більше 10 годин. ІСУ може і пізніше відкрити торги?


В ИСУ, как и в Дие вижу ближайшей Бахчу с датой погашения 28.01.26. Т.е. вариант с кредитными, если не хочешь сидеть и караулить бумаг с более ранним погашением, только один: завести, купить, и потом перед погашением кредита продать, вывести и закрыть кредит. А выводится как? Без комиссий? Какая задержка в днях?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 215
З нами з: 24.03.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:50

Re: Ринок ОВДП

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:А выводится как? Без комиссий? Какая задержка в днях?

Исходящий СЭП в ICU пока без комисов. Задержка, думаю, что, как месяц назад была, такая и осталась, т.е. до трёх рабочих дней.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5934
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
