сьогодні виплата купону, кошти зайшли на к карту UGB після 12.00 -нуль комісії
Додано: Сер 17 вер, 2025 16:09
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 17 вер, 2025 16:28
Додано: Сер 17 вер, 2025 21:20
Перший раз купив ОВДП Алушта пару днів тому в ICU напряму, сьогодні купонну виплату не зарахували, хоча лист прийшов що буде зарахування. Ввечері написав в чат бот в телеграмі, той відповів звертайтесь в підтримку. Це завжди така система нарахування, коли зазвичай зараховують? Тим хто в банках купують завжди день в день зараховують, наскільки я знаю.
Додано: Сер 17 вер, 2025 21:33
Так до конца "сегодня" даже сейчас ещё 2.5 часа. Обычно очень поздним вечером, но всё таки указанного дня, оно на счету и появляется. Раньше 21:00 я бы не ждал, а вот ближе к полуночи скорее всего нарисуется. Может и слегка позже, если у них запарка. Во всяком случае до 9-10 утра волноваться не стоит.
Додано: Сер 17 вер, 2025 21:41
Дякую. Не хвилююсь, але не знайшов де прописані регламент зарахувань ОВДП при погашенні та при виплаті купона. Взагалі, на мій погляд малувато інформації,все на практиці вивчаю
