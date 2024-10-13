|
Ринок ОВДП
Додано: Нед 21 вер, 2025 15:00
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
BonKyr
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:49
BonKyr написав:
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
А звідки така інформація щодо лімітів?
VASH
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:23
VASH написав: BonKyr написав:
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
А звідки така інформація щодо лімітів?
Информация про лимиты (по крайней мере раньше) была из личного опыта. В зависимости от типа операции - в портмоне раньше были персональные лимиты на количество и сумму платежей. Лимиты были суточные, месячные и по моему еще были недельные. Точно касались пополнях ОпСоСов, переводов с карт (в т.ч. по реквизитам), гашений кредитов (в т.ч. в "наливайках"). Это то что лично "ловил". Поднять лимит тогда было невозможно в принципе. Более того размер лимитов - тупо реально не говорили - приходилось намацывать самостоятельно, периодически наступая на грабли. Возможно подобные "грабли" где-то "зашиты" и на операции с ценными бумагами
WallNutPen
