|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 21 вер, 2025 15:00
Re: Ринок ОВДП
А шо за нововведення з лімітами на Портмоне? Навіть суму не кажуть - таємниця мов.
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:49
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:23
Информация про лимиты (по крайней мере раньше) была из личного опыта. В зависимости от типа операции - в портмоне раньше были персональные лимиты на количество и сумму платежей. Лимиты были суточные, месячные и по моему еще были недельные. Точно касались пополнях ОпСоСов, переводов с карт (в т.ч. по реквизитам), гашений кредитов (в т.ч. в "наливайках"). Это то что лично "ловил". Поднять лимит тогда было невозможно в принципе. Более того размер лимитов - тупо реально не говорили - приходилось намацывать самостоятельно, периодически наступая на грабли. Возможно подобные "грабли" где-то "зашиты" и на операции с ценными бумагами
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:35
Re: Ринок ОВДП
Цікавить питання – наскільки критичні заяви на сайті ICU щодо поповнення рахунку (як за за реквізитами так і через Portmone) виключно з власної картки (кошти, перераховані з інших карт, будуть повернені!). Може хто небуть робив спроби?
Нещодавно надав документи до ICU щодо підвищення лімітів – без питань підняли до 1500000 грн, у дружини вже ліміти вибрані.
Додано: Нед 21 вер, 2025 19:50
Скажем так, в своё время пробовал пополнять с незарегистрированной карты. Получил письмо, что без её регистрации счёт не пополнят. До возврата не доводил, просто зарегал карту и пополнение завершилось. Сомневаюсь, что дадут зарегать чужую, если требуемый скрин не подделывать.
Зараз переглядають цей форум: andrey291263, VASH і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|