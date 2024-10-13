|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 23 вер, 2025 14:19
VASH написав:
Прийшли проблеми звідки й не чекали – Дія.картки...
Приходиться констатувати, що купівля паперів через Дію дуже ускладнилася.
Вот прям покупка? На Моно Дия.Карту нельзя прикупить больше, чем 20к грн/месяц
Вроде, никто не ограничивал. А после покупки можно в ДУ написать, чтобы счёт для выплат поменяли на тот, который больше нравится. Как минимум, Сенс это делает бесплатно. Может даже на счёт еПидтримки можно, но не факт, что кто-то пробовал. Но это в любом случае покупки уже не касается.
3
7
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:04
Нічого про 20К на моно не зрозумів? Очікую близько 100К виплат в жовтні на моно, що може бути проблемного?
1
Додано: Вів 23 вер, 2025 16:06
Нічого про 20К на моно не зрозумів? Очікую близько 100К виплат в жовтні на моно, що може бути проблемного?[/quote]
Можливо людина має на увазі встановлений в нього на Моно в анкеті вхідний ліміт надходжень в місяць 20 т. грн?
У мене наприклад цей ліміт надходжень в Моно 60 т в місяць, наскільки я зрозумів це максимальна сума без надання доків звідки кошти.
Оце мені теж повинно зайти в жовтні ОВДП десь на 87 т. то не знаю чи будуть питання в Моно чи краще частково продати ОВДП та вивести на інший банк
Додано: Вів 23 вер, 2025 16:43
ukr0014959 Мав на увазі наступне - "Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних юридичних осіб / ФОПів в будь-якому українському банку - до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта в національній валюті - гривні)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів.
1
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:08
Тобто якщо знову купувати з Дії картки Моно в Дії з Гугл гаманця буде комісія?
Вродь не повинно бути, а якщо собі треба отримати готівку, то робиш переказ по реквізитам краще чи Р2Р на крайній наприклад на ПУМБ чи Райф чи Сенс та знімаєш в банкоматі чи в касі
Востаннє редагувалось mogicanin1986
в Вів 23 вер, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:10
тю, так р2р так і є без коміса
1
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:17
Это лимит не переводов, а шары. И кто с Мони на юриков-то значимые суммы переводит? Если уж сильно надо, тогда на какой-нить Сенс/Райф/Авангард, а с них можно и на юриков без ограничения шары.
