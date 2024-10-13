RSS
Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:47

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Комусь за останній тиждень вдавалося побачити коротші папери, ніж Бахча?

Побачити вдалось, купити - ні.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:57

Re: Ринок ОВДП

А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:22

  kreuz написав:А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...


Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:38

  Navegantes написав:
  kreuz написав:А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...


Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.

Та нічого там не трапилось, чекають щоб перейшло через 13-00...
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 13:38

  Navegantes написав:
  kreuz написав:А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...

Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.

А я як відчував - 29 скупився! 🤗🤗🤗
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:59

Re: Ринок ОВДП

Оприлюднили календар аукціонів до кінця року. Цікаво, що станом на зараз аукціонів у € не передбачено (можливо, згодом буде уточнення), по $ - аж шість.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:40

Re: Ринок ОВДП

Якщо продавати облігації в Сенсі у вихідний день, то коли приходять гроші, якщо карта для виплати також у Сенсі.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:58

  Sirchyk написав:Якщо продавати облігації в Сенсі у вихідний день, то коли приходять гроші, якщо карта для виплати також у Сенсі.


В понеділок вранці (між 9 та 11)
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:49

Кредитка райф "100 днів" через Дію кошерна?
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:16

Re: Ринок ОВДП

Так
