Додано: Вів 07 жов, 2025 20:14
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:58
Re: Ринок ОВДП
Так только кажется Потому, что я рассказал только про базовый механизм. А есть ещё шахер-махер, когда бумаги покупаются не со счёта, а в Дие. Поскольку они военные, то финмону подлежат в меньшей степени и поэтому с ними свои приплясы. Вплоть до того, что если в ICU онбордишься покупкой в Дие, то тебе выдают неполноценный аккаунт с которым покупать со счёта можно, но тоже только военные. Потом можно пройти обычный онбординг длиной в пару недель и будет полноценный. Сам проходил.
Вроде как было, что через Дию можно купить на любую сумму и свободный лимит инвестирования оно ест, но не ниже нуля. Потом при прямом погашении на карту лимит особым образом пересчитывается чтобы в конечном итоге после всех выводов получиться по обычной формуле т.е. лимит до всего + прибыль от бумаг. Доков ни на каком этапе просить не должны. Но боюсь наврать и может оно уже и не так.
Додано: Вів 07 жов, 2025 21:28
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:28
Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
Додано: Вів 07 жов, 2025 23:22
Дякую (+1). Чи є справедливим твердження – щоб достатньо гарантовано отримати гроші від дострокового продажу паперів у Приваті, доцільно подавати замовлення на продаж безпосередньо напередодні (приблизно 13.10), як тільки нові ціни вступили у дію? Коли можна розраховувати на зарахування коштів на КДВ Привату?
Додано: Сер 08 жов, 2025 08:29
Хибне твердження
