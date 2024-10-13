|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:14
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
-
проффесор
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 03.06.11
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:58
mogicanin1986 написав:
Все понятно.
Так только кажется
Потому, что я рассказал только про базовый механизм. А есть ещё шахер-махер, когда бумаги покупаются не со счёта, а в Дие. Поскольку они военные, то финмону подлежат в меньшей степени и поэтому с ними свои приплясы. Вплоть до того, что если в ICU онбордишься покупкой в Дие, то тебе выдают неполноценный аккаунт с которым покупать со счёта можно, но тоже только военные. Потом можно пройти обычный онбординг длиной в пару недель и будет полноценный. Сам проходил.
Вроде как было, что через Дию можно купить на любую сумму и свободный лимит инвестирования оно ест, но не ниже нуля. Потом при прямом погашении на карту лимит особым образом пересчитывается чтобы в конечном итоге после всех выводов получиться по обычной формуле т.е. лимит до всего + прибыль от бумаг. Доков ни на каком этапе просить не должны. Но боюсь наврать и может оно уже и не так.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6005
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Вів 07 жов, 2025 21:28
проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1180
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2561 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:28
ramzes4 написав: проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 07 жов, 2025 23:22
ramzes4 написав: проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Дякую (+1). Чи є справедливим твердження – щоб достатньо гарантовано отримати гроші від дострокового продажу паперів у Приваті, доцільно подавати замовлення на продаж безпосередньо напередодні (приблизно 13.10), як тільки нові ціни вступили у дію? Коли можна розраховувати на зарахування коштів на КДВ Привату?
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 746
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 жов, 2025 08:29
VASH написав: ramzes4 написав: проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Дякую (+1). Чи є справедливим твердження – щоб достатньо гарантовано отримати гроші від дострокового продажу паперів у Приваті, доцільно подавати замовлення на продаж безпосередньо напередодні (приблизно 13.10), як тільки нові ціни вступили у дію? Коли можна розраховувати на зарахування коштів на КДВ Привату?
Хибне твердження
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 451
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 08 жов, 2025 14:11
вчора МІНФІН мав попит який перевищив пропозиції (чи по всім бумагам не цікавився), але по моїй так, замість 190 придбав UGB мені тільки 172.
брокер Паша сказав, що порізали не мені особисто, а всім покупцям пропорційна на -10%.
бумага ще 3 рази буде на аукціоні, тільки дорожче
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12726
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3355 раз.
- Подякували: 3353 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 08 жов, 2025 14:24
prodigy написав:
вчора МІНФІН мав попит який перевищив пропозиції (чи по всім бумагам не цікавився), але по моїй так, замість 190 придбав UGB мені тільки 172.
брокер Паша сказав, що порізали не мені особисто, а всім покупцям пропорційна на -10%.
бумага ще 3 рази буде на аукціоні, тільки дорожче
Можливо, краще було б купити валюту?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:22
asti написав: prodigy написав:
вчора МІНФІН мав попит який перевищив пропозиції (чи по всім бумагам не цікавився), але по моїй так, замість 190 придбав UGB мені тільки 172.
брокер Паша сказав, що порізали не мені особисто, а всім покупцям пропорційна на -10%.
бумага ще 3 рази буде на аукціоні, тільки дорожче
Можливо, краще було б купити валюту?
питання яку і для чого?
евро перекуплен, можлива корекція, але тільки після закінчення шатдауну в США
долар начебто почав поступовий рост, 0,20-0,25коп
will think about it
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12726
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3355 раз.
- Подякували: 3353 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|4755
|
|
|0
|5815
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|10003
|
|