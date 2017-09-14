|
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:44
Грета Трампу: премія мені
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:53
Додано: Сер 08 жов, 2025 21:27
1. Я ничего не искал. Я просто регулярно смотрю новости Харькова на
2. Я не знаю, "яка країна заклала гроші...". Но я много чего не знаю. И это совсем не означает, что это не существует или этого не было. Я, например, не знаю, существует ли в реальности "Фламинго" и какие у неё ТТХ. Но пока верю, что таки существует. И верю, что описанная им ситуация, могла быть. Хотя, возможно, и нет. Подайте на него в суд.
3. На вопрос о волонтёрах, которые "жалуются, что очень сложно закрыть сборы", вы так и не ответили.
И да, демагогія нам не потрібна. Так и не занимайтесь ей.
"Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф", - это как раз демагогия.
P.s. Ещё было бы очень интересно узнать, откуда вы взяли, что он "більше 10 років проживає за кордоном"?
В интервью не он, а корреспондент говорит: "— Я знаю, что большую войну вы встретили в Киеве, и почти сразу отправились защищать Украину в Харьков. Хотя могли бы «откосить» по состоянию здоровья. Почему пошли на фронт?"
Вы по ссылке вообще не ходили? "Не читал, но осуждаю"?
И вы ещё что-то рассказываете о демагогии.
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:11
Де вона переможе? Я сьогодні сам бачив, ях хлопця пинили с джипа,той пакет с харчами кинув і таки втік. Той,що не догнав, кинув йому камінь в спину, викрикнув що обов'язково спіймає цього "3,14***" в слідуючий раз, і забрав кинутий пакет з харчами в джипа,та й поїхали собі.
На лице повне домінування військових. Бажаю хлопцям смачного аппетиту, коли будуть доїдати трофейні ухилянтські харчі.
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Джип теж трофей же.. якщо слово «пинили» це «витягували», бо я не знаю дніпропетровський сленг.
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:58
unicdima
Легко представляю вас с наганом и в кожанке, расстреливающего всех. кто сказал что-то не так, как вам хочется.
Как там Дзержинский говорил: "У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки". Он, правда, такого, вроде, не говорил, но не важно.
Горячее сердце у вас, похоже, есть; чистые руки, возможно, тоже.
А вот с холодной головой подкачало.
Додано: Чет 09 жов, 2025 00:59
Додано: Чет 09 жов, 2025 01:10
