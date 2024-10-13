|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:27
Navegantes написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?
Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату.
Без комісій і проблем
А як ви з банкомату знімали? - Дія-картка вона ж лише цифрова наче))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4560
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:43
asti написав: Navegantes написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?
Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату.
Без комісій і проблем
А як ви з банкомату знімали? - Дія-картка вона ж лише цифрова наче))
Заходжу в Приват24, потім сканую QR на екрані банкомата і вибираю карту, з якої хочу зняти готівку.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:29
asti написав:
І до слова, Приват знизив дохідності майже по всім ОВДП//)
Сьогодні (дивився після 13-00) Приват скинув ціни продажу по багатьом ОГВЗ (наприклад 4000231625 вчора було 1031,37, сьогодні (після 13-00, на понеділок, звісно) - 1024,10.
"Налетай, не скупись, покупай живопись" ?
-
Философ
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 30.07.09
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:43
Философ написав: asti написав:
І до слова, Приват знизив дохідності майже по всім ОВДП//)
Сьогодні (дивився після 13-00) Приват скинув ціни продажу по багатьом ОГВЗ (наприклад 4000231625 вчора було 1031,37, сьогодні (після 13-00, на понеділок, звісно) - 1024,10.
"Налетай, не скупись, покупай живопись" ?
По ОВДП 2028 року можливо й накинули трохи, але й порізали достатньо
236624 - були 16.90%, стали 16.80%
234413 - були 17.25%, стали 17.05%
236228 - були 17.70%, стали 17.25%
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:53
[quote=
По ОВДП 2028 року можливо й накинули трохи, але й порізали достатньо
236624 - були 16.90%, стали 16.80%
234413 - були 17.25%, стали 17.05%
236228 - були 17.70%, стали 17.25%[/quote]
А чому впала по 236624 ?
Вчора після 13-00 ціна продажу була 1084,16, мали б виставити на понеділок орієнтовно 1085,5 а виставили 1083,04.
-
Философ
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 30.07.09
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:05
Философ написав:
[quote=
По ОВДП 2028 року можливо й накинули трохи, але й порізали достатньо
236624 - були 16.90%, стали 16.80%
234413 - були 17.25%, стали 17.05%
236228 - були 17.70%, стали 17.25%
А чому впала по 236624 ?
Вчора після 13-00 ціна продажу була 1084,16, мали б виставити на понеділок орієнтовно 1085,5 а виставили 1083,04.[/quote]
Перепрошую, виходить я десь пропустив етап зниження з 16.90% до 16.50% (1084,16 грн), бо в кінці вересня-початку жовтня я бачив 16.90% (один в один з Сенсом). Знизили до 16.50%, а тепер підняли до 16.80%
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|4934
|
|
|0
|5962
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|10173
|
|