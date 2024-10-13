|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 жов, 2025 18:45
moveton написав: ukr0014959 написав:
Ага бонус блін, в мене на рахунку було 80К, вчора черезз дію купив облігацій в них на 22К, захожу сьогодні в акаунт і бачу що заблоковано 44К, доступно 58 замість 80. Ото бонус
Под приятным, видимо, имелся в виду:
А блокировать странные суммы на брокерском счету от покупки в Дие - это в ICU и в другие дни норма. Потом разблокируют. Дня через три. Или неделю.
А тут не можу не відмітити співробітників ІСУ, цілий день вони були зі мною на зв'язку і врешті решт питання вирішили. Приємно здивований.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|6005
|
|
|0
|6747
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|11204
|
|