Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
П'ят 24 жов, 2025 10:03

oleksii200490
Алексей77
 
Вів 28 жов, 2025 11:40

Re: Ринок ОВДП

Натрапив в Приваті на таке повідомлення: Купівля цінних паперів на біржах у розробці, очікуйте в наступних версіях Приват24. Неясно коли і як це запрацює, але на даний час ціна на продаж на ПФТС (ми продаємо) краща ніж продати безпосередньо в Приваті.
angra
 
Вів 28 жов, 2025 15:02

Re: Ринок ОВДП

Картка Visa від NovaPay вже доступна як кредитна — для зручних щоденних витрат з кредитних коштів із довгим пільговим періодом — до 62 днів....на оплати товарів і послуг у магазинах, в інтернеті,(с)
Хтось вже пробував, для нашого бізнесу вона підходить ?
angra
 
Вів 28 жов, 2025 15:09

  angra написав:Картка Visa від NovaPay вже доступна як кредитна — для зручних щоденних витрат з кредитних коштів із довгим пільговим періодом — до 62 днів....на оплати товарів і послуг у магазинах, в інтернеті,(с)
Хтось вже пробував, для нашого бізнесу вона підходить ?

Нет
WallNutPen
 
Вів 28 жов, 2025 15:17

  angra написав:Картка Visa від NovaPay вже доступна як кредитна — для зручних щоденних витрат з кредитних коштів із довгим пільговим періодом — до 62 днів....на оплати товарів і послуг у магазинах, в інтернеті,(с)
Хтось вже пробував, для нашого бізнесу вона підходить ?

А надо пробовать? Наверняка работает и комис согласно, например, строчке "Оплата карткою NovaPay, в т. ч. через мережу Інтернет, на користь суб’єктів господарювання, що здійснюють брокерську діяльність на ринку капіталу (купівля-продаж цінних паперів та оплата пов’язаних із цим послуг) [MCC-код, за яким надається послуга: 6211 — Цінні папери, брокери, дилери (Security Brokers/Dealers)]" в тарифах. Дальше уже каждый сам по своему бизнесу решает.
moveton
Аватар користувача
 
Форум:
