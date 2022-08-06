Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для більшості громадян України довести відсутність резидентства надзвичайно складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню
Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.
Це теоретично звучить просто, але на практиці — зовсім не так. Податкова не визнає відсутність резидентства автоматично лише на підставі того, що людина не має житла чи ФОП в Україні. Центр життєвих інтересів — це суб’єктивна категорія, яка зазвичай трактується на користь держави. Якщо особа має українське громадянство, родину в Україні, банківські рахунки, або навіть просто повертається періодично — це вже підстава для визнання резидентства. Ключова проблема — не в тому, що критерії відомі, а в тому, що довести їх виконання складно. Податкова не надає чіткої процедури для підтвердження нерезидентського статусу. Відсутність житла чи бізнесу — це лише частина картини. Без офіційного підтвердження нерезидентства, іноземні доходи дійсно підлягають декларуванню за замовчуванням, і саме це створює ризики. Тому моя теза — не перебільшення, а відображення реальної практики. Якщо є приклади, коли хтось успішно довів нерезидентство і отримав офіційне підтвердження — буду радий ознайомитись з практичним досвідом, але це радше виняток, ніж правило.
BIGor написав:Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.
Накуа тоді взагалі щось декларувати в Україні?
Наприклад, для зняття з реєстрації в Україні і реєстрації постійного місця проживання за кордоном для подальшої відмови від українського громадянства і набуття іншого (яке без такої відмови не дають). Так, для чоловіків це зараз взагалі нездійснений процес з інших причин, але ж бувають і інші громадяни. Наскільки я знаю, для цієї процедури потрібна довідка з податкової, а вони вимагають подати часткову декларацію за минулу частку року. Не знаю, чи подає зараз хтось реально, і якщо так, то чи стикаються з такою проблемою, але з великою ймовірністю податкова буде дуже прискіпливо запитувати, де в декларації іноземні доходи і сплачені податки з них.