|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:01
Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?
-
ternofond
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:37
Така ситуація:людина перший раз намагається купити в Приваті, і відкрила Діякартку. Але при виборі картки для зарахування ця картка не випадає. Це якась помилка, чи Діякартка потрібна тільки при купівлі в партнерів через ДІЮ а при купівлі безпосередньо в Приваті її не можна задіяти для виплат ? Дякую
-
angra
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:44
angra написав:
Діякартка потрібна тільки при купівлі в партнерів через ДІЮ а при купівлі безпосередньо в Приваті її не можна задіяти для виплат
Відповідь була у вашому запитанні
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 495
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|7569
|
|
|0
|8288
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|12940
|
|