Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:01

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:37

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Така ситуація:людина перший раз намагається купити в Приваті, і відкрила Діякартку. Але при виборі картки для зарахування ця картка не випадає. Це якась помилка, чи Діякартка потрібна тільки при купівлі в партнерів через ДІЮ а при купівлі безпосередньо в Приваті її не можна задіяти для виплат ? Дякую
angra
 
Повідомлень: 285
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:44

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:Діякартка потрібна тільки при купівлі в партнерів через ДІЮ а при купівлі безпосередньо в Приваті її не можна задіяти для виплат


Відповідь була у вашому запитанні
Navegantes
 
Повідомлень: 496
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 18:40

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Господа уксиббанк можно задействовать?
Алексей77
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 04.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 19:40

Алексей77 Без проблем
angra
 
Повідомлень: 285
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:43

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Банк Альянс задействовать реально?
Алексей77
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 04.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:30

  Алексей77 написав:Банк Альянс задействовать реально?

Запросто. Примечание ** в тарифах не просто так же написано.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 23.03.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:41

  moveton написав:
  Алексей77 написав:Банк Альянс задействовать реально?

Запросто. Примечание ** в тарифах не просто так же написано.

В смысле будет комиссия конская?
Алексей77
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 04.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:50

  Алексей77 написав:В смысле будет комиссия конская?

Зачем сразу конская? Не больше, чем 3.9%. Это ж не Тазик, где могут и на 500000% ощипать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 23.03.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
 
