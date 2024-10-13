RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:25

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, коли зазвичай Приват змінює ціни на ОВДП?


Після 13.00 починає діяти ціна наступного дня.
А так Приват пише "Всі котирування є індикативними та можуть змінюватися протягом дня"

Дякую за відповідь
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 02.09.19
Подякував: 379 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:13

  ternofond написав:Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?

А почему должно было быть после 10ти? Попробовал сейчас. С карты списалось в час ночи с хвостиком понедельника. SMS о зачислении на счёт пришла в почти 8 утра вторника. Баланс на счёте изменился тогда же (в профильной теме почему-то сейчас плачутся, что SMS приходит, а баланс не меняется).
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6163
З нами з: 23.03.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:18

  moveton написав:
  ternofond написав:Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?

А почему должно было быть после 10ти? Попробовал сейчас. С карты списалось в час ночи с хвостиком понедельника. SMS о зачислении на счёт пришла в почти 8 утра вторника. Баланс на счёте изменился тогда же (в профильной теме почему-то сейчас плачутся, что SMS приходит, а баланс не меняется).

я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами.
edgar_po
 
Повідомлень: 596
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:44

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами.

Такое. Всё вышеописанное укладывается в регламент, что перевод заходит на следующий рабочий день. Поэтому можно сразу кидать с ожиданием цен следующего дня и не париться. Позже - это уже что-то очень исключительное, как недавно было и тогда увеличение цен на день честно отложили. Ну а чтобы в текущий успело зайти, тут уже, как со звёздами повезёт. Наверное, для этого много всяких условий должно совпасть.

А назначение платежа в операции прям точно с символом номера было скопировано с образца? Странно, чтобы оно кем-то по дороге заменилось, хотя у какой-нить Алки не удивлюсь. То, что в назначении платежа любой символ важен - это норма. То, что с неправильным вообще на баланс зачислили - это уже круто. Если гайцам с немного не тем назначением отправить, то всё гораздо хуже: деньги уходят фактически в никуда (в подарок в общий котёл), сервисный центр чек о такой оплате не принимает и можно только писать письма, чтобы хотя бы вернули взад. Автоматический возврат за платёж о неоказанной услуге гайцы не практикуют. Да и с налоговой та же фигня. Уже привычно.

P.S. С выводом у ICU у меня тоже нормуль. Сегодня утром подал заявки - в 17:10-17:15 позаезжало в банки. Не кажется затягиванием. Или я должен возмущаться, что дольше, чем за час?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6163
З нами з: 23.03.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:02

Re: Ринок ОВДП

Пока, тьфу-тьфу, все телодвижения с ИСУ в рамках оговоренного.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 233
З нами з: 24.03.23
Подякував: 33 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 15:51

Re: Ринок ОВДП

А що із виплатою купону за UA4000218531? Комусь зайшло вже?
VASH
 
Повідомлень: 753
З нами з: 26.10.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 17:49

  Всюдиносапхайчик написав:Новина!

Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.


який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)
prodigy
 
Повідомлень: 12838
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 21:14

Re: Ринок ОВДП

Чи є шанс в ІСУ ліміт інвестування підвищити
ukr0014959
 
Повідомлень: 548
З нами з: 05.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1002100310041005
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey291263 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 7995
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 8620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 13333
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10048)
12.11.2025 21:14
Таскомбанк (4422)
12.11.2025 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.