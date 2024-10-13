Додано: Вів 11 лис, 2025 09:44

edgar_po написав: я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами. я два дні з'ясовую з ICU як зараховуються кошти на рахунок в кабінеті, ніхто не може відповісти. Ситуація: відправляю в 9:30 п'ятниці кошти банківським переводом, сподіваючись купити перед вихідними, але ні - кошти висвітилися тільки в неділю, техпідтримка в п'ятницю пише "кошти ще не зайшли", а в понеділок пише "все добре кошти зайшли в п'ятницю, можете користуватися". В архіві руху коштів у свойствах написано "07.11.25 10:25". Звичайно в понеділок інша ціна продажу, докинув різницю зранку, а гроші прийшли тільки після закриття сесії. Техпідтримка пише, що в моїй платіжці замість символа № стоїть символ #, тому автоматичного зарахування немає. Короче треш якийсь з цими платежами.

Такое. Всё вышеописанное укладывается в регламент, что перевод заходит на следующий рабочий день. Поэтому можно сразу кидать с ожиданием цен следующего дня и не париться. Позже - это уже что-то очень исключительное, как недавно было и тогда увеличение цен на день честно отложили. Ну а чтобы в текущий успело зайти, тут уже, как со звёздами повезёт. Наверное, для этого много всяких условий должно совпасть.А назначение платежа в операции прям точно с символом номера было скопировано с образца? Странно, чтобы оно кем-то по дороге заменилось, хотя у какой-нить Алки не удивлюсь. То, что в назначении платежа любой символ важен - это норма. То, что с неправильным вообще на баланс зачислили - это уже круто. Если гайцам с немного не тем назначением отправить, то всё гораздо хуже: деньги уходят фактически в никуда (в подарок в общий котёл), сервисный центр чек о такой оплате не принимает и можно только писать письма, чтобы хотя бы вернули взад. Автоматический возврат за платёж о неоказанной услуге гайцы не практикуют. Да и с налоговой та же фигня. Уже привычно.P.S. С выводом у ICU у меня тоже нормуль. Сегодня утром подал заявки - в 17:10-17:15 позаезжало в банки. Не кажется затягиванием. Или я должен возмущаться, что дольше, чем за час?