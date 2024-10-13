Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 1004100510061007 Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:49 Navegantes написав: Алексей77 написав: То есть риск того что при подаче заявки на продажу в этот день после начала сессии деньги не поступят на счёт день в день? Надо подавать на продажу вчерашним днём во время сессии? Чтобы деньги появились на следующий день на карте? То есть риск того что при подаче заявки на продажу в этот день после начала сессии деньги не поступят на счёт день в день? Надо подавать на продажу вчерашним днём во время сессии? Чтобы деньги появились на следующий день на карте?



Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять. У мене ще жодного разу не було інакше; навіть продаючи після обіду (до 15.00), отримував кошти того ж дня. Були відгуки про зарахування на наступний день і навіть пізніше, тому можете продати напередодні задля перестрахування Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять. У мене ще жодного разу не було інакше; навіть продаючи після обіду (до 15.00), отримував кошти того ж дня. Були відгуки про зарахування на наступний день і навіть пізніше, тому можете продати напередодні задля перестрахування

Вы сейчас наобещаете, а завтра претензии будут к вам.

По регламенту, ICU обязуется вывести средства по распоряжению клиента протягом трьох робочих днів.

Хотя, как правило, около 17:40 деньги появляются на карте, но у меня лично был опыт - 17:40 следующего дня, а у кого-то "в. понедельник по распоряжению клиента за четверг".

Вы сейчас наобещаете, а завтра претензии будут к вам.

По регламенту, ICU обязуется вывести средства по распоряжению клиента протягом трьох робочих днів.

Хотя, как правило, около 17:40 деньги появляются на карте, но у меня лично был опыт - 17:40 следующего дня, а у кого-то "в. понедельник по распоряжению клиента за четверг".

Если это погашение кредитки - ой как дорого ошибиться на 2 рабочих дня.

Тестил на ОЗДП. Оказался неналежним утримувачем облігацій. Возможно поэтому на них зол. Торгуют мусорными облигациями (ассетфинс и иже с ними - задолженность многократно превышает собственный капитал компании, как по мне непрофессиональный инвестор не может иметь доступ к подобным инструментам).

Из минусов:

Приложение слабенькое. Лучше все делать через кабинет инвестора (на сайте компании).

Короткий опердень (боюсь обмануть, но, по-моему, до 14:00). Цены при этом меняют в 13:30.

Цену выкупа ЦП вы можете узнать лишь после покупки - если у вас в портфеле нет таких бумаг, то и знать почем возможен выкуп вам не обязательно. По UA4000235782 (29.11.28) спред 12,48 грн. По краткосрочным не скажу.

Деньги за проданные бумаги поступают на брокерский счет на следующий день.

Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет).

Ну и одна гривна за любую операцию (покупки/продажи ЦП) через кабинет. Хоть это уже мелочь.

Тестил на ОЗДП. Оказался неналежним утримувачем облігацій. Возможно поэтому на них зол. Торгуют мусорными облигациями (ассетфинс и иже с ними - задолженность многократно превышает собственный капитал компании, как по мне непрофессиональный инвестор не может иметь доступ к подобным инструментам).

Из минусов:

Приложение слабенькое. Лучше все делать через кабинет инвестора (на сайте компании).

Короткий опердень (боюсь обмануть, но, по-моему, до 14:00). Цены при этом меняют в 13:30.

Цену выкупа ЦП вы можете узнать лишь после покупки - если у вас в портфеле нет таких бумаг, то и знать почем возможен выкуп вам не обязательно. По UA4000235782 (29.11.28) спред 12,48 грн. По краткосрочным не скажу.

Деньги за проданные бумаги поступают на брокерский счет на следующий день.

Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет).

Ну и одна гривна за любую операцию (покупки/продажи ЦП) через кабинет. Хоть это уже мелочь.

СМС при покупке/продаже не ждите, сразу проверяйте мыло.



До 16.00 опердень, тоді ж і ціна змінюється.



busypit написав: Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет). Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет).

Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду. Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду. Navegantes Повідомлень: 507 З нами з: 22.02.23 Подякував: 13 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 22:58 Navegantes написав: Navegantes написав:

Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять



Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду. Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду.

Слова "обіцяю" действительно вы не использовали. Извините ))

А когда, простите, после такого однозначного вашего безальтернативного досвіду, человек попадет на деньги, вы так же скажете "де ви бачили обіцянки"?

Navegantes написав: До 16.00 опердень, тоді ж і ціна змінюється. До 16.00 опердень, тоді ж і ціна змінюється.

Вы гарантируете, что цены ежедневно меняются не с 15:30, или лишь делитесь "власним досвідом"? Команда Універ-капітала утверждает, что таки с 15:30 уже меняют потихоньку цены.

https://ibb.co/JFSgK03k

Ах да, в тот дееь отправил за 2 ч 15 минут до окончания рабочего дня деньги на свой брокерский счет через счет Универе в Кредобанке.

Ви назвали мій досвід "безальтернативним". Що ви мали на увазі? Все що я пишу на даному форумі побудовано на власному досвіді. Я не заглиблююсь у теорію. У вас також є власний досвід, ви ним ділитесь, як і інші учасники форуму; люди читають форум, задають питання, отримують відповіді і приймають власні рішення. "Человек попадет на деньги" - це буде його власний досвід. Якщо він вирішить у даному випадку звинуватити мене в цьому, це виглядатиме мʼяко кажучи трохи непрофесійно. Якщо є побоювання стосовно термінів зарахування коштів - ок, зробіть тестову продажу 1 облігації з виводом коштів і подивіться коли їх буде зараховано. Це звичайно не гарантує, що наступні виводи будуть абсолютно ідентичними по термінам. Я десятки разів продавав достроково в ICU з виводом коштів і зарахування відбувалося завжди в цей же день. Так, регламент ICU говорить про три робочі дні. Можна за орієнтир брати регламент. Хто як бажає.



Тепер стосовно Універу, як я можу щось гарантувати? Більшість моїх покупок в Універі відбувалася в першій половині дня, а ті купівлі, що відбувалися ближче до кінця опердня, йшли по цінам поточного дня. Остання така купівля була 24/10 о 15.49. По зарахуванню коштів на брокерський рахунок - згоден, тут у них трохи "солянка". З Райфу, Привату переказував на рахунок Універа в Приваті - 30хв - 1 год і гроші на моєму брокерському рахунку, з Сенсу - до 2-х годин, іноді і довше. Я не переймаюся ціною "сьогодні"/"завтра". Вона змінюється на кілька десятків копійок. Не встиг купити сьогодні, що ж, придбаю завтра. Ви назвали мій досвід "безальтернативним". Що ви мали на увазі? Все що я пишу на даному форумі побудовано на власному досвіді. Я не заглиблююсь у теорію. У вас також є власний досвід, ви ним ділитесь, як і інші учасники форуму; люди читають форум, задають питання, отримують відповіді і приймаютьрішення. "Человек попадет на деньги" - це буде його власний досвід. Якщо він вирішить у даному випадку звинуватити мене в цьому, це виглядатиме мʼяко кажучи трохи непрофесійно. Якщо є побоювання стосовно термінів зарахування коштів - ок, зробіть тестову продажу 1 облігації з виводом коштів і подивіться коли їх буде зараховано. Це звичайно не гарантує, що наступні виводи будуть абсолютно ідентичними по термінам. Я десятки разів продавав достроково в ICU з виводом коштів і зарахування відбувалося завжди в цей же день. Так, регламент ICU говорить про три робочі дні. Можна за орієнтир брати регламент. Хто як бажає.Тепер стосовно Універу, як я можу щось гарантувати? Більшість моїх покупок в Універі відбувалася в першій половині дня, а ті купівлі, що відбувалися ближче до кінця опердня, йшли по цінам поточного дня. Остання така купівля була 24/10 о 15.49. По зарахуванню коштів на брокерський рахунок - згоден, тут у них трохи "солянка". З Райфу, Привату переказував на рахунок Універа в Приваті - 30хв - 1 год і гроші на моєму брокерському рахунку, з Сенсу - до 2-х годин, іноді і довше. Я не переймаюся ціною "сьогодні"/"завтра". Вона змінюється на кілька десятків копійок. Не встиг купити сьогодні, що ж, придбаю завтра. 