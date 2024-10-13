|
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:46
Сьогодні перший купон від Сенсу за UA4000207518 зайшов в 12.38. Від Кінто - 13.41. У решти ще не має.
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:32
Re: Ринок ОВДП
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Не сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:58
Re: Ринок ОВДП
цікаво, чи дозволяє Юнекс банк купувати облігації за кредитні гроші без комісії ?,
і ще появилася нова кредитка маркетплейсу "Rozetka" у партнерстві з UnexBank - чи можна з кредитних Розетки також придбати ОВДП?
