Додано: Нед 07 гру, 2025 15:11

1finanсier написав: До речі, а ось ще таке запитання для роздумів ))) Наприклад мене не цікавить YTM довгострокових облігацій, а лише SIM, бо купони буду витрачати, то цей SIM змінюється в залежності від дати купівлі - ну приміром якщо купляти перед виплатою купону, чи після? Цікаво, ніхто не проводив такі розрахунки? До речі, а ось ще таке запитання для роздумів ))) Наприклад мене не цікавить YTM довгострокових облігацій, а лише SIM, бо купони буду витрачати, то цей SIM змінюється в залежності від дати купівлі - ну приміром якщо купляти перед виплатою купону, чи після? Цікаво, ніхто не проводив такі розрахунки?

Разумеется, никто не считал потому, что ответ очевиден. Но можно и посчитать хотя бы на пальцах. Формулу SIM возьмём соПо ней получается, что SIM - это ROI, делённое на количество лет инвестиции. Для примера возьмём бумагу с номиналом 1000 грн и ежегодичным купоном в тоже 1000 грн. Для простоты пренебрежём обычным для практики эффектом падения доходности при приближении погашения (в этом плане SIM тоже зависит от даты покупки, но это отдельная тема) и считаем, что ценообразование бумаги идёт чисто по НКД, т.е. в течение года её цена линейно растёт от 1000 до 2000 грн. Допустим, до погашения остался год. Допустим, что наш капитал - 10к грн.Если мы покупаем до купона, который прям сейчас, то нам достаётся 5 бумаг по 2к грн. С них мы поимеем 5к грн купона сразу и потом ещё 5к (купон) + 5к (номинал). Значит SIM у нас (5 + 5 + 5 - 10) / 10 / 1 = 50%Если покупаем сразу после купона, то у нас 10 бумаг по 1к грн. Ничего не получаем сейчас, но через год у нас 10к купона и 10к номинала. SIM: (10 + 10 - 10) / 10 / 1 = 100%Т.е., как и ожидалось, если из капиталу не давать работать, то ROI у него падает. Интерес-то в чём?P.S. эти выкладки совершенно не означают, что при любой инвестиционной стратегии для максимизации ROI нужно перед покупкой облигаций замариновать капитал в трёхлитровой банке до момента выплаты очередного купона. Они больше про то, что при покупке где-то в середине, а тем более в конце купонного периода, тратить первый купон полностью - это в плане ROI такое себе. Например, для того, кто хочет доход проедать равномерно, оптимальной стратегией будет реинвестировать НКД, заложенное в первой покупке, после выплаты первого купона. Но, разумеется, раз инвестор так хочет, значит ему это зачем-то нужно.