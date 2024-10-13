RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:38

  klug написав:Намагаюся поповнити ICU з Прихвата через Портмоне у застосунку на Android - у результаті видає "Невірний код". Пробував двічі - той самий результат. Ліміти підняті, дані введені правильно, картка зареєстрована у ICU, сума невелика - тестова. Підкажіть чи це відома проблема і у чому причина.

Регистрация в ICU не имеет значения. Она уже только потом применяется, когда Портмоне будем им деньги переводить. Не то, чтобы известна именно эта проблема, но у меня бывало, что такое пополнение плюётся невнятными ошибками, но через Дию с той же карты тут же облигации покупаются, а через месяц и это пополнение без проблем. Вероятно, нечто преходящее со стороны Портмоне. Должен сказать, что полчаса назад у меня пополниться так получилось (по крайней мере с карты списали) и с Привата в т.ч.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:58

  Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?

ХЗ. Граю в довгострок. Тож грейсом покрию тільки з 50 днів, далі кредитку вааласними будуа гасити. Хіба в Райфі, в кінці наступноого місяця(буде акція) можна бути зняти гроші на стодений грейс без комісії. Хоча влазив тільки на частину кредитного ліміту, з якою сам, в разі чого, зможу справитись.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:02

  Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?

один ютубер розказував що фінмоніторинг банку не задовільнило пояснення що овдп куплялись за кредитні кошти
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:05

  J написав:
  Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?

один ютубер розказував що фінмоніторинг банку не задовільнило пояснення що овдп куплялись за кредитні кошти

На яку суму?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 20:50

  Bolt написав:На яку суму?

не казав
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 23:16

  moveton написав:Вероятно, нечто преходящее со стороны Портмоне.

Дякую. На вечір відпустило.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:25

  Bolt написав:
  J написав:
  Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?

один ютубер розказував що фінмоніторинг банку не задовільнило пояснення що овдп куплялись за кредитні кошти

На яку суму?

сума не має значення. В Райфі фінмон дуже намаханий, як і сам банк. Колись витратив більше 2-х тижнів на спілкування: купу документів відскановував, відсилав, виписки з 5 банків формував. Але нічого недопомогло, попав під "роздачу" при цьому ніяких зовніщніх переахувань не було, тільки між своїми рахунками. Закрили рахунок за згодою сторін, але в платежі написали ст.15 ЗУ про фіншмон. Потім довго пояснював у своєму основному банку таке перерахування. Банкіри дуже здивувалися поводженню колег з Райфу. Тому якщо немає прям з/б документів, то з Райфом краще не гратися.
