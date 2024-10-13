|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:28
vadymbanker написав: moveton написав: vadymbanker написав:
Продаєте облігації на хамелеон, дружина баче баланс хамелеона у себе автоматом, далі вона погашає свою кредитку і в сенсі і будь де.
Такое погашение кредитки - это перевод со счёта мужа на счёт жены (если, конечно, кредитка уже на её счёте). Сенс такое в лимит перевода на другого физика не считает? Забавно.
Не считает, в этом то и дело.
Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!
VASH
Повідомлень: 790
З нами з: 26.10.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:42
Чи були вже сьогодні виплати купону по фіксу UA4000237424 на рахунок ІСU?
Romasdo
Повідомлень: 2
З нами з: 24.12.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:18
Уточніть, чи були сьогодні виплати купонів по Фіксу?
Romasdo
Повідомлень: 2
З нами з: 24.12.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:53
Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?
ternofond
Повідомлень: 41
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:10
ternofond написав:
Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?
За день до погашення продавав облігації безпосередньо у ICU Trade і отримував кошти на брокерський рахунок. Думаю, можна дати заявку на зміну рахунку для виплати купонів.
Navegantes
Повідомлень: 604
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 156 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:55
Цікавить саме можливість зарахування всіх планових виплат по заДіяних облігаціях, і купонів, і погашення по облігаціях, безпосередньо на брокерський рахунок, а не зміна рахунку. Завтра наберу підтримку, чи є така можливість
ternofond
Повідомлень: 41
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:10
angra написав:
Колеги підкажіть, якщо купити 3-х річні а через місяць їх продавати проблем не виникає ?
Може я щось не розумію, але ви в мінус не звалитесь?
Маржа брокера ж
kkg
Повідомлень: 754
З нами з: 25.10.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 118 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:24
як так виходить що у брокера маржа на 1 річні менша чим на 3-х місячні ? у чому тут підвох ?
J
Повідомлень: 6035
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 329 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:16
kkg написав: angra написав:
Колеги підкажіть, якщо купити 3-х річні а через місяць їх продавати проблем не виникає ?
Може я щось не розумію, але ви в мінус не звалитесь?
Маржа брокера ж
За нинішнього спреду ASK/BID в 0.40-0.50 п.п. на трирічні папери за місяць можна й прибуток отримати.
1) 237556 (15/11/2028) у Сенса йдуть по 18.40% / 18.80%. 17 днів на окупність
2) 235782 (29/11/2028) у Привата йдуть по 18.50% / 19.00%. 22 дні на окупність (навіть 21 день, бо там різниця у ціні буде 1 коп - 26/12/25 берете по 1013,83 грн, 16/01/26 BID буде 1013,82 грн)
Navegantes
Повідомлень: 604
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 156 раз.
Профіль
