Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 січ, 2026 20:01
J написав: Navegantes написав:
Вичисляється по формулі. Цікавлять якісь конкретні ОВДП? По Сенсу деякі приклади (на пару копійок ціна може "плавати"):
1) 230809 (13% / 14.5%) - 0,37 / 0,41 грн. Тобто ціна ASK зростає щодня на 0,37 грн, BID - 0.41 грн. Окупність 8 днів
по якій формулі з "230809 (13% / 14.5%)"
можно отримати "0,37 / 0,41 грн."
?
=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення
Розраховуєте ціну ASK/BID на конкретну дату. Потім міняєте дату + 1 і бачите різницю у ціні з попереднім днем. ASK на 05/01 - 1057.87, на 06/01 - 1058.24; аналогічно по BID (1054.83 / 1055.24)
На 09/02-10/02 ASK буде 1070.89 - 1071.26; BID буде 1069.28 - 1069.70 (0.37 / 0.42)
Navegantes
Профіль
Додано: Нед 04 січ, 2026 02:15
Navegantes написав:
=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення
Вычислить формулу, конечно, можно любую, но стоит упомянуть, что эта для известной SIM доходности (потому, что без округления это определение SIM доходности и есть) и в "погашение" нужно включать все будущие выплаты от текущей даты, а не только в день погашения.
moveton
Профіль
Додано: Нед 04 січ, 2026 07:48
moveton написав: Navegantes написав:
=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення
Вычислить формулу, конечно, можно любую, но стоит упомянуть, что эта для известной SIM доходности (потому, что без округления это определение SIM доходности и есть) и в "погашение" нужно включать все будущие выплаты от текущей даты, а не только в день погашения.
Було питання по конкретному паперу (230809), надано конкретну відповідь. Є зауваження по цьому?
Зрозуміло без додаткових пояснень, що там де є проміжні виплати купонів застосовується інша формула (XNPV)
Navegantes
Профіль
