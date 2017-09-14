Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:27

Hotab написав: ЛАД



Некий процент «шахедов» они сбивают. Но мы видим, что очень много, к сожалению, долетает до Харькова





Дивно що перед Харковом взагалі щось збивають. Він по суті приірнтовк місто, «Герард» там проживе 2 години , якщо його там розмістити.

D44 маніпулює, мовляв куєву тучу доонів-перезоплбвачів, а у нього в сумському прикордонні все літає і гуде.

Надеюсь, вы не станете доказывать законность действий США, если они действительно решат отжать у Дании Гренландию?

Давайте говорити про конкретні дії про які я кажу , без «грет тунберг»

Давайте говорити про конкретні дії про які я кажу , без «грет тунберг»

А то як у ваших опонентів «все радянське погане», так у вас інше збочення «все що робить США - погане».

Не знаю як ви собі уявляє морехожденіє і воздухоплаваніє, але в 21 сторіччі ніхто у великій комерційній авіації і морському флоті не може на свій розсуд малювати на собі будь які знаки , вимикати транспортери і тд. Це не в сільському ставку на плоту з пластикових баклажок. І якщо США нарешті вказали кацапам, що існують правила , так це прекрасно.

А то ви однією рукою пишете (виходить що невпевнено і нещиро) «як погано що санкції примудряються обійти «, а іншою «ай-яй -яй, хіба ж можна так з порушниками санкцій??»

Не так.Когда обстреливали С-300 или сейчас Торнадо-С, вопросов нет, их перехватить невозможно. Никакая ПВО просто не успеет среагировать. Остаётся только смириться. И я об этом писал ещё в 2022.Шахеды всё-таки другая история - скорости не те, среагировать можно.пускові для дронів-перехоплювачів не надо устанавливать рядом с границей. Даже Харьков в 25-30 км от границы - на пределе дальности для массовых fpv. Об использовании fpv с оптоволокном (у них дальность больше) по Харькову не слышал ни разу. Пусковые можно установить ещё км на 20 дальше и прикрыть город.С Сумами примерно так же.С шахедами прекрасно могли бы справляться даже древние 57-мм зенитки (С-60 - моя начальная по образованию военная специальность)."Гепард" предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, т.е. он и должен стоять на передовой. Если он проживёт всего 2 часа, так зачем он вообще нужен?Как вы пишете, давайте без «грет тунберг».Нет у меня такого збочення. Я никогда не говорил, что «що робить США - погане».Возражаю только против представления США "сияющим градом на холме".Великое государство с огромными успехами. Но далеко не святое.И я не собираюсь вслед за шаманом одобрятьдействие только потому, что его совершили США.Уже не раз написал - совершенно не знаком с этим вопросом.Обсуждать не могу. Не знаю правила смены регистрации и использования транспондеров. Поэтому больше задавал вопросы.Но я написал о втором танкере M Sophia, которое не меняло данные. Единственное обвинение - перевозило венесуэльскую нефть.Есть чьи-нибудь решения, кроме США, о санкциях против Венесуэлы?Я всё пишу одной рукой.Вы ничего не путаете?И да, они выполняются плохо.Но почему-тоэкспорт росс. нефти и США не устанавливают блокаду и не перехватывают танкеры, перевозящиенефть. А ловят танкеры снефтью, против которой санкций нет.Так что всё впевнено і щиро.Как я уже писал, дьявол прячется в деталях.Если бы США арестовали танкер, перевозящий росс. нефть я бы и слова не сказал. Но такая перевозка не запрещена и танкеры не останавливают.Я, кстати, не очень понимаю разговоры о "теневом флоте" и его необходимость для РФ. Не запрещены ни продажа, ни покупка росс. нефти. Запрещеноплатить за неё больше 60 долл. (или сейчас уже цифра меньше?).Если этот "теневой флот" используется как "прокладка" для продажи по более высокой цене, то почему эти танкеры не арестовывают за нарушение санкций? Если бы пару-тройку танкеров арестовали и изъяли нефть (к примеру, в нашу пользу. Размечтался), то это быстро прекратилось бы.