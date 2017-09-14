|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:16
ЛАД
Некий процент «шахедов» они сбивают. Но мы видим, что очень много, к сожалению, долетает до Харькова
Дивно що перед Харковом взагалі щось збивають. Він по суті приірнтовк місто, «Герард» там проживе 2 години , якщо його там розмістити.
D44 маніпулює, мовляв куєву тучу доонів-перезоплбвачів, а у нього в сумському прикордонні все літає і гуде.
Ну так пускові для дронів-перехоплювачів і не будуть біля кордону на відстані fpv. Думаєте він не розуміє цього, закочуючи істерику?
Надеюсь, вы не станете доказывать законность действий США, если они действительно решат отжать у Дании Гренландию?
Давайте говорити про конкретні дії про які я кажу , без «грет тунберг»
А то як у ваших опонентів «все радянське погане», так у вас інше збочення «все що робить США - погане».
Не знаю як ви собі уявляє морехожденіє і воздухоплаваніє, але в 21 сторіччі ніхто у великій комерційній авіації і морському флоті не може на свій розсуд малювати на собі будь які знаки , вимикати транспортери і тд. Це не в сільському ставку на плоту з пластикових баклажок. І якщо США нарешті вказали кацапам, що існують правила , так це прекрасно.
А то ви однією рукою пишете (виходить що невпевнено і нещиро) «як погано що санкції примудряються обійти «, а іншою «ай-яй -яй, хіба ж можна так з порушниками санкцій??»
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17543
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2557 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:26
Hotab
Возможно, вы правы.
Совершенно не знаком с вопросом, обсуждать не могу.
Абсолютно не знаю, как может/должна осуществляться смена флага или курса.
Но второй задержанный танкер M Sophia регистрацию не менял. Как был под панамским флагом, так и остался. Единственное обвинение (пока?) перевозка венесуэльской нефти.
Это запретили только и именно США, своим решением.
Так же, как сейчас Трамп "приказал" продавать нефть только США и за вырученные деньги покупать только американские товары.
По мнению Water"а это не агрессия, т.к. не бомбили энергосистему и чечено-буряты не подвергали опасности ничьи зады.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:36
ЛАД написав:
Мой зять чисто русскоязычный и українську мову знает очень неважно. Он служит в подразделении, где основная масса україномовні, причём были такими всегда, а не после 2022. И никаких проблем не возникает. Ни одна с*** его этим не попрекнула. И в армию он пошёл не по повестке, а сам, предварительно за свои деньги
подготовившись.
а він правда в зсу? І не чтіть святість львівської налівайки?
Чув я пару раз мовні дебати)
в армію попадають з того ж тилу і говна в людей в головах вистачає. просто коли твоє життя залежить від ближнього то якось стає понятно даж крайньому дибілу, що свій чужий визначається не мовою а цвітним скотчом
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4381
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:00
ЛАД
второй задержанный танкер M Sophia
Звинувачувався в тіньовому флоті РФ , возив їх нафту, вимикав транспортер і перевантажував з судна на судно де інде. . Для вас недостатній аргумент??
Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Або те що вони будуть місяцями без транспондера , теж матросікі не знали, не сказали мамкам і дружинам «не хвилюйся, нас не буде видно , але у нас все ок, просто ми прізраки»?? Ви вірите в це? Хай «тапілі в тісє» корчить з себе, але ж ви не можете не розуміти.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17543
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2557 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:27
Hotab написав:ЛАД
Некий процент «шахедов» они сбивают. Но мы видим, что очень много, к сожалению, долетает до Харькова
Дивно що перед Харковом взагалі щось збивають. Він по суті приірнтовк місто, «Герард» там проживе 2 години , якщо його там розмістити.
D44 маніпулює, мовляв куєву тучу доонів-перезоплбвачів, а у нього в сумському прикордонні все літає і гуде.
Ну так пускові для дронів-перехоплювачів і не будуть біля кордону на відстані fpv. Думаєте він не розуміє цього, закочуючи істерику?
Не так.
Когда обстреливали С-300 или сейчас Торнадо-С, вопросов нет, их перехватить невозможно. Никакая ПВО просто не успеет среагировать. Остаётся только смириться. И я об этом писал ещё в 2022.
Шахеды всё-таки другая история - скорости не те, среагировать можно.
пускові для дронів-перехоплювачів не надо устанавливать рядом с границей. Даже Харьков в 25-30 км от границы - на пределе дальности для массовых fpv. Об использовании fpv с оптоволокном (у них дальность больше) по Харькову не слышал ни разу. Пусковые можно установить ещё км на 20 дальше и прикрыть город.
С Сумами примерно так же.
С шахедами прекрасно могли бы справляться даже древние 57-мм зенитки (С-60 - моя начальная по образованию военная специальность).
"Гепард" предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, т.е. он и должен стоять на передовой. Если он проживёт всего 2 часа, так зачем он вообще нужен?
Надеюсь, вы не станете доказывать законность действий США, если они действительно решат отжать у Дании Гренландию?
Давайте говорити про конкретні дії про які я кажу , без «грет тунберг»
А то як у ваших опонентів «все радянське погане», так у вас інше збочення «все що робить США - погане».
Как вы пишете, давайте без «грет тунберг».
Нет у меня такого збочення. Я никогда не говорил, что «все
що робить США - погане».
Возражаю только против представления США "сияющим градом на холме".
Великое государство с огромными успехами. Но далеко не святое.
И я не собираюсь вслед за шаманом одобрять любое
действие только потому, что его совершили США.
Не знаю як ви собі уявляє морехожденіє і воздухоплаваніє, але в 21 сторіччі ніхто у великій комерційній авіації і морському флоті не може на свій розсуд малювати на собі будь які знаки , вимикати транспортери і тд. Це не в сільському ставку на плоту з пластикових баклажок. І якщо США нарешті вказали кацапам, що існують правила , так це прекрасно.
Уже не раз написал - совершенно не знаком с этим вопросом.
Обсуждать не могу. Не знаю правила смены регистрации и использования транспондеров. Поэтому больше задавал вопросы.
Но я написал о втором танкере M Sophia, которое не меняло данные. Единственное обвинение - перевозило венесуэльскую нефть.
Есть чьи-нибудь решения, кроме США, о санкциях против Венесуэлы?
А то ви однією рукою пишете (виходить що невпевнено і нещиро) «як погано що санкції примудряються обійти «, а іншою «ай-яй -яй, хіба ж можна так з порушниками санкцій??»
Я всё пишу одной рукой.
Вы ничего не путаете?Санкции установлены против российской нефти.
И да, они выполняются плохо.
Но почему-то не запрещают
экспорт росс. нефти и США не устанавливают блокаду и не перехватывают танкеры, перевозящие росс.
нефть. А ловят танкеры с венесуэльской
нефтью, против которой санкций нет.
Так что всё впевнено і щиро.
Как я уже писал stm
, дьявол прячется в деталях.
Если бы США арестовали танкер, перевозящий росс. нефть я бы и слова не сказал. Но такая перевозка не запрещена и танкеры не останавливают.
Я, кстати, не очень понимаю разговоры о "теневом флоте" и его необходимость для РФ. Не запрещены ни продажа, ни покупка росс. нефти. Запрещено только
платить за неё больше 60 долл. (или сейчас уже цифра меньше?).
Если этот "теневой флот" используется как "прокладка" для продажи по более высокой цене, то почему эти танкеры не арестовывают за нарушение санкций? Если бы пару-тройку танкеров арестовали и изъяли нефть (к примеру, в нашу пользу. Размечтался
), то это быстро прекратилось бы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:33
ЛАД
Гепард" предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, т.е. он и должен стоять на передовой. Если он проживёт всего 2 часа, так зачем он вообще нужен?
Його розробляли коли про fpv уяви не мали. Сьогодні це прекрасна зброя прикриття тилу від шахедів. Але не здатна прожити біля ЛБЗ
Я, кстати, не очень понимаю разговоры о "теневом флоте" и его необходимость для РФ
Легальний флот не моде возити нафту дорожче цінової стелі. Тіньовий (вимкнений трансподер, страховка невідомо чия якщо взагалі є, судна не відповідають нормам) возить
А ловят танкеры с венесуэльской нефтью,
Може тому що в тій частині півкулі у США є можливість кошмарити тіньовий флот, а в іншій -ні?
Але флот цей той самий.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 09 січ, 2026 03:45, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17543
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2557 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:36
Banderlog написав: ЛАД написав:
Мой зять чисто русскоязычный и українську мову знает очень неважно. Он служит в подразделении, где основная масса україномовні, причём были такими всегда, а не после 2022. И никаких проблем не возникает. Ни одна с*** его этим не попрекнула. И в армию он пошёл не по повестке, а сам, предварительно за свои деньги
подготовившись.
а він правда в зсу? І не чтіть святість львівської налівайки?
Чув я пару раз мовні дебати)
в армію попадають з того ж тилу і говна в людей в головах вистачає. просто коли твоє життя залежить від ближнього то якось стає понятно даж крайньому дибілу, що свій чужий визначається не мовою а цвітним скотчом
Вот и я об этом.
Поэтому посоветовал пойти в армию.
Может, ему повезло - крайних де*** нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:43
Hotab написав:ЛАД
второй задержанный танкер M Sophia
Звинувачувався в тіньовому флоті РФ , возив їх нафту, вимикав транспортер і перевантажував з судна на судно де інде. . Для вас недостатній аргумент??
Я таких обвинений пока не видел.
Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Этого в адрес M Sophia тоже не видел.
Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?
Прыгать за борт? Максимум, может отказаться от следующего рейса после прихода в порт.
И не знаю, не используется такое в каких-то вполне "белых" целях. Хотя вряд ли.
Або те що вони будуть місяцями без транспондера , теж матросікі не знали, не сказали мамкам і дружинам «не хвилюйся, нас не буде видно , але у нас все ок, просто ми прізраки»?? Ви вірите в це? Хай «тапілі в тісє» корчить з себе, але ж ви не можете не розуміти.
А вот этого я просто не знаю.
Не знаю, где стоит транспондер и кто имеет право его включать-выключать. И кто это реально делает.
На самолете сигнал "свой-чужой" включает не стюард и сомневаюсь, что он знает включён сигнал или нет.
Но вообще, вы это написали до моего ответа viewtopic.php?p=5922085#p5922085
.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 09 січ, 2026 03:53, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:47
ЛАД
Та ні! Завдяки AIS-транспондеру кожна мамка моряка може бачити де його сина «ходить». (Ясна справа що і сам моряк завжди маючи інтернет це може побачити)
Ну і ясна ж справа інші судна та контролюючі органи.
А коли діяльність незаконна , то ніхто не бачить. А тут і питання безпеки судноплавства.
(Я думаю проти небезпечного зближення там є і інші системи, як це є в авіації, але підозрюю що і їх вимикають).
В авіації аналогічно йде передача данних . І ви з дому бачите по Флайтрадар24 місце судна, номер, швидкість , курс , висоту
Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?
Прыгать за борт?
Що будуть робити він прекрасно знає ДО)
У них є групи в месенжерах , вони діляться інфо. Особливо русо-укр, та інший пост-совок. Вони знають яке це судно, який його стан, як його власник платить .
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 09 січ, 2026 04:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17543
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2557 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 09 січ, 2026 04:06
Hotab написав:ЛАД
Гепард" предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, т.е. он и должен стоять на передовой. Если он проживёт всего 2 часа, так зачем он вообще нужен?
Його розробляли коли про fpv уяви не мали. Сьогодні це прекрасна зброя прикриття тилу від шахедів. Але не здатна прожити біля ЛБЗ
Ни разу не видел fpv над Харьковом.
Но по такой логике никакая система ПВО невозможна вблизи ЛБЗ. На каком расстоянии от ЛБЗ?
Какие-то установки, тем не менее, стоят и работают. И не живут 2 часа.
У США есть и Тихоокеанский флот.
Я, кстати, не очень понимаю разговоры о "теневом флоте" и его необходимость для РФ
Легальний флот не моде возити нафту дорожче цінової стелі. Тіньовий (вимкнений трансподер, страховка невідомо чия якщо взагалі є, судна не відповідають нормам) возить
А ловят танкеры с венесуэльской нефтью,
Може тому що в тій частині півкулі у США є можливість кошмарити тіньовий флот, а в іншій -ні?
Але флот цей той самий.
И в Атлантике, как видим, поймали совсем не у берегов США.
Было бы желание.
Вы почему-то стараетесь оправдать действия США.
Но обратите внимание, суда, наверное, начали ходить туда не вчера. Но до тех пор, пока США не взялись за Венесуэлу, никаких задержаний не было.
Так что всё это явно связано не санкциями против РФ, а именно с Венесуэлой.
Hotab написав:
......
Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?
Прыгать за борт?
Що будуть робити він прекрасно знає ДО)
У них є групи в месенжерах , вони діляться інфо. Особливо русо-укр, та інший пост-совок. Вони знають яке це судно, який його стан, як його власник платить .
Понятия не имею, знает ли он.
И не знаю, на сколько времени отключает транспондер на судах теневого флота.
И не знаю, есть ли у матроса интернет в открытом море. Мы еще не дожили до того, чтобы у каждого матроса был старлинк.
Но мы начали обсуждать не очень существенные мелочи. Это интересно, но не принципиально.
Важно то, что я сейчас специально выделил.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 09 січ, 2026 04:19, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38221
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|186622
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|387476
|
|
|6076
|1090600
|
|