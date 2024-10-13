RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1051105210531054
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:17

Re: Ринок ОВДП

  J написав:ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%


Нехай так і пояснить, слово в слово
Navegantes
 
Повідомлень: 627
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:32

  Navegantes написав:
  J написав:ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%


Нехай так і пояснить, слово в слово

А толку? Мне Приват депозит, который в нём самом потихонечку накапливался 15-20 лет, не считал достойным доверия источником для покупки ОВГЗ. Потому, что "Мы у вас при пополнении депо справок не спрашивали и поэтому не знаем насколько деньги белые. А теперь эти справки уже не примем потому, что старше двух лет не считаются". И AFAIK во всех банках так. Что уж тут говорить про деньги, которые в других банках лежали.

А что произошло, что деньги после многолетнего отлёживания на последовательных депо захотелось перенести в ОВГЗ, как раз очевидно: ставки по валютным депо упали до 0.01% минус налоги.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6449
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:38

  moveton написав:
  Navegantes написав:
  J написав:ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%


Нехай так і пояснить, слово в слово

А толку? Мне Приват депозит, который в нём самом потихонечку накапливался 15-20 лет, не считал достойным доверия источником для покупки ОВГЗ. Потому, что "Мы у вас при пополнении депо справок не спрашивали и поэтому не знаем насколько деньги белые. А теперь эти справки уже не примем потому, что старше двух лет не считаются". И AFAIK во всех банках так. Что уж тут говорить про деньги, которые в других банках лежали.

А что произошло, что деньги было решено с депо перенести в ОВГЗ, как раз очевидно: ставки по валютным депо упали до 0.01% минус налоги.


Ви мали б відрізняти "стьоб" від усього іншого...
Navegantes
 
Повідомлень: 627
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:44

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Ви мали б розрізняти "стьоб" від усього іншого...

Надо таг ставить. С нашим финмоном что угодно может серьёзным оказаться :oops: Даже у нас ещё не все приняли, что почернение белого дохода со временем - это не стёб. Ну или, что у нас финучреждениям так стебаться над клиентами не только можно, но НБУ даже заставляет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6449
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:50

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Мне Приват депозит, который в нём самом потихонечку накапливался 15-20 лет, не считал достойным доверия источником для покупки ОВГЗ. Потому, что "Мы у вас при пополнении депо справок не спрашивали и поэтому не знаем насколько деньги белые. А теперь эти справки уже не примем потому, что старше двух лет не считаются".


Така позиція банку є нікчемною. "Не спрашивали справок" - то є ваші, ПриватБанку, проблеми, потрібно були питати, якщо були сумніви
Navegantes
 
Повідомлень: 627
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:59

  Navegantes написав:Така позиція банку є нікчемною. "Не спрашивали справок" - то є ваші, ПриватБанку, проблеми, потрібно були питати, якщо були сумніви

Никчёмной в отношении чего? Не отдавать мне эти деньги - наверное, но он не отказывался (хотя говорят, что теперь и в более других банках и это может быть интересным). А отказаться продавать ОВГЗ субъекту, который чем-то показался недостаточно достойным этой высокой услуги, продавец всегда может. Позиция издевательская, но законная.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6449
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 15:25

  Amethyst написав:
  candidat написав:ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять

Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней :mrgreen:
Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет 8)
РиХлаМент!

Соромлюся спитати, щодо ІКУ «Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет» - це за умов, що облігації попередньо продані та гроші вже на рахунку? Реально ж продати ОВДП у ІКУ можна тільки після відкриття торгової сесії, тобто очікувати на їх очікування з 16 до 20. Особисто з ІКУ достроково продаю напередодні. У тому місяці корпоратив 25 грудня обійшовся у 7 штук на користь Привату (частково не загасив КЛ).
Востаннє редагувалось VASH в Нед 11 січ, 2026 15:42, всього редагувалось 1 раз.
VASH
 
Повідомлень: 797
З нами з: 26.10.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 15:28

  moveton написав:
  Navegantes написав:Така позиція банку є нікчемною. "Не спрашивали справок" - то є ваші, ПриватБанку, проблеми, потрібно були питати, якщо були сумніви

Никчёмной в отношении чего? Не отдавать мне эти деньги - наверное, но он не отказывался (хотя говорят, что теперь и в более других банках и это может быть интересным). А отказаться продавать ОВГЗ субъекту, который чем-то показался недостаточно достойным этой высокой услуги, продавец всегда может. Позиция издевательская, но законная.


Ну не може банк просто так відмовити мені в якійсь послузі (в тому числі придбання ОВДП), посилаючись на якісь свої нікчемні вимоги.
- Кошти на рахунку є?
- Є
- На момент внесення цих коштів на рахунок (готівковим або безготівковим шляхом) були питання до них?
- Ні, не було.

Ну то чому тоді банк мені зараз відмовляє у... вставити потрібне
Navegantes
 
Повідомлень: 627
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 15:38

  VASH написав:
  Amethyst написав:
  candidat написав:ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять

Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней :mrgreen:
Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет 8)
РиХлаМент!

Соромлюся спитати, щодо ІКУ «Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет» - це за умов, що облігації попередньо продані та гроші вже на рахунку? Реально ж продати ОВДП у ІКУ можна тільки після відкриття торгової сесії, тобто очікувати на їх очікування з 16 до 20. Особисто з ІКУ достроково продаю напередодні. У тому місяці корпоратив 25 грудня обійшовся у 8 штук на користь Привату (частково не загасив КЛ).


Я продаю в ІКУ до 12.00, кошти отримую між 17.00-18.00. Якщо мова про виведення купону, то тут навіть швидше. В четвер вранці заявка на вивід - близько 12-13 кошти на рахунку.
Navegantes
 
Повідомлень: 627
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 15:44

Navegantes
Дякую, спробую
VASH
 
Повідомлень: 797
З нами з: 26.10.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1051105210531054
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], moveton, Navegantes і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 11639
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 11773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 16730
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.