Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 16:08

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Ну не може банк просто так відмовити мені в якійсь послузі (в тому числі придбання ОВДП), посилаючись на якісь свої нікчемні вимоги.
- Кошти на рахунку є?
- Є
- На момент внесення цих коштів на рахунок (готівковим або безготівковим шляхом) були питання до них?
- Ні, не було.

Ну то чому тоді банк мені зараз відмовляє у... вставити потрібне

Потому, что у банка правила, что для этой услуги кроме денег на счету нужно ещё что-то. Может хоть малиновые штаны требовать. Какой закон ему это запрещает? Вот и требуют что попало. Можно, конечно, с таким отказом сходить в суд, но я пока не слышал, чтобы кто-то такое дело выиграл и даже начинал. Причём в 2021 Приват это скрывал (говорили только приватно в отделении, когда ты такой, начитавшийся рекламы на их сайте, приходил и бодро говорил, что хочешь присоединиться к элите), а сейчас и открыто лежит список что нужно предоставить кроме денег и старого депозита там в вариантах нет. А тот, кого в этот список ткнут носом и откажут, может себе думать, что позиция никчемна.
moveton
Повідомлень: 6454
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 16:44

Re: Ринок ОВДП

Намагаюся зареєструватися у застосунку ІCU банку – постійно видає «невідому помилку» вже на вході. Вже кілька разів перевстановлював застосунок. Ну то завтра можна з’ясувати за телефоном.
От цікавить - наявний підтверджений актуальний ліміт із 7-ми значним значенням у ІCU не є підтвердженням для реєстрації у ІCU банку? Чи знов буде вимагати вантажити купу документів?
Повідомлень: 798
З нами з: 26.10.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 16:52

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:От цікавить - наявний підтверджений актуальний ліміт із 7-ми значним значенням у ІCU не є підтвердженням для реєстрації у ІCU банку? Чи знов буде вимагати вантажити купу документів?

Будет, конечно. Банк сам по себе, дилер ЦБ сам по себе.
moveton
Повідомлень: 6454
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 17:02

Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Повідомлень: 4588
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 18:40

Re: Ринок ОВДП

asti написав:Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Я пользуюсь. Открывал переходом из Дии при покупке облиг. До этого в КД были только дебетки, которые в свое время открывал для валютной карусели. На ибан переводы с комисом, бесплатно только р2р.
Кащей
Повідомлень: 1794
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:43

  Кащей написав:
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Я пользуюсь. Открывал переходом из Дии при покупке облиг. До этого в КД были только дебетки, которые в свое время открывал для валютной карусели. На ибан переводы с комисом, бесплатно только р2р.
Спасибо.
А на момент открытия карты через Дию у вас были действующие счета в К.Днепре?
Возможно приложение не даёт открыть Дия-карту первой и необходимо чтобы в банке уже были другие действующие карты или счета? И ещё, как там с финмоном, не было проблем с заходом/выходом денег??
Повідомлень: 4588
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 20:36

Re: Ринок ОВДП

asti написав:
  Кащей написав:
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Я пользуюсь. Открывал переходом из Дии при покупке облиг. До этого в КД были только дебетки, которые в свое время открывал для валютной карусели. На ибан переводы с комисом, бесплатно только р2р.
Спасибо.
А на момент открытия карты через Дию у вас были действующие счета в К.Днепре?
Возможно приложение не даёт открыть Дия-карту первой и необходимо чтобы в банке уже были другие действующие карты или счета? И ещё, как там с финмоном, не было проблем с заходом/выходом денег??
Как я уже сказал, были зелёные дебетки в трёх валютах. Суммы пока приходили небольшие, поэтому по поводу финмона ничего не могу сказать.
Кащей
Повідомлень: 1794
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 117 раз.
 
