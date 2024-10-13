RSS
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 22:23

  moveton написав: при чём тут ДияКарта?

Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 22:32

  won написав:
  moveton написав: при чём тут ДияКарта?

Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі.

Это завсегда хорошо. И деньгами фиатными (в т.ч. наличными) не пользоваться, они тоже государством продвигаются. Главное шапочку из фольги не забыть надеть, а то все усилия прахом пойдут.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:31

  ihorsic написав:Вклинюсь трохи. Купую в ощаді доларові ОВДП. Сервіс то таке дівчатам по шоколадці і все гут. Але в ощаді все ж є одне але. Мені ні разу!!! Не задовольнили мою заявку в повному обсязі. Ріжуть приблизно на пополам. Замовив десять заніс гроші вроді ок. Після торгів кажуть ми купили вам п'ять. Чому так не знаю....
онлайн з КЕП поштою з Київськими взагалі нікак?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:33

  kkg написав:Вам повезло з дівчатами
Я пробував, справа не в шоколадці, не тямлять вони в Овдп Плюнув
Був у двох відділеннях, котрі поруч
В одному взагалі круглі очі
В центр добиратися обломався
ну це сумно звісно
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:37

  WallNutPen написав:
  Всюдиносапхайчик написав:kkg
Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць.

Ну быть премиальным клиентом не обязательно. Но да в Ощаде продажу бумаг в отделениях которые с ними работают сопровождают руководители занимающиеся премиум сегментом. Но основная проблема даже не в этом. Обычно эти самые руководители (в моем центральном отделении района областного центра эти функции исполняет зам.начальника отделения) сами бесправны и мало на что влияют в принципе. Их основная (и единственная функция) собрать все бумаги и передать все "на Киев". После этого все - как решит Киев и когда решит - тогда все освятится. Повлиять "на Киев" никто в отделении не может. Они даже позвонить туда не могут - телефонов киевского отдела занимающегося ценными бумагами - у них попросту нет - только корпоративное мыло, которое киевляне могут тупо игнорить неделями. У меня в ноябре была ситуация когда при погашении бумаг - купон тупо не зачислили. Только на выяснение причины ушла неделя (причина была неуплата мной комиса - 10 грн. за обслуживание счета в месяц - комиссию нигде не видно - по идее тот самый киевский отдел должен был мне сбрасывать счета на мыло - но не сбрасывал. После устранения причины (когда дали сумму и реквизиты счета в течении получаса оплатил) купон в итогу выплатили через неделю (в декабре). Как и где - можно было держать не выплаченный купон - честно говоря не представляю - ведь это кредиторская задолженность. Опять таки попытки связаться с "киевским отделом" через другие каналы - успеха не имели (горячка просто услышав, что вопрос по облигам - умывала руки - даже заявку на проблему отказалась принимать - мол эти операции мы не сопровождаем в принципе, а сотрудники областного управления Ощада подтвердили - что помочь не могут - только если "киевский отдел" сам освятит - то что-то произойдет. В общем в ощаде это каста неприкасаемых какая-то. При этом допускаю, что для каких нибудь "супер-випов" оно может и работать - но стремиться становиться таким в ощАДе - смысла не вижу - отстойнейший банк во всех смыслах - поэтому лезть сюда в облиги - никому не рекомендую
тю, я думав ощад не люблять в облігах через папери, а тут оказується он воно шо. комунікація. ну да, коли комунікація гівно то ніякі тарифи і послуги вже не важливі.
виходить сенс і укргаз топ?)

*але ж ніби бачив на сайті якісь телефони начальника депозитарного відділу, заступників. здається Попов прізвище
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:37

  asti написав:Полностью поддерживаю предыдущего оратора - пару раз пытался начинать беседу со своим менеджером по-поводу покупки ОВГЗ. Какое-там! Взяла у меня номер и сказала передаст его менеджеру в Киев, мол, он вам позвонит.
Так и не позвонил за 3 года... 😔😔😔
з Південним продовжуєте співпрацю, як вам?
