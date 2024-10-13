|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:37
gonzo написав: Bolt написав: ihorsic написав:
А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
Я трічних навіть трохи прикупив.Типа під 18,5 річних, але фактично менше.
у якого брокера 3річні в наявності?
У Сенса по 17.85%
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:52
Хтось продовав ОВДП в сенсі в останній робочий день місяця? Чат підтримка сказала що виплата буде в понеділок 2.02. Щось не віриться.
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:24
Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:34
Порт написав:
Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.
В три години все вже було отримано на дію привата.
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:05
Что с моно?
Не прилетело от Кинто пока ничего почему-то
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:10
angra написав: Порт написав:
Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.
В три години все вже було отримано на дію привата.
Дело не в том, куда пришло, а в том, от кого. Разные конторки посредники выплачивают с разной скоростью.
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:11
vadymbanker написав:
Хтось продовав ОВДП в сенсі в останній робочий день місяця? Чат підтримка сказала що виплата буде в понеділок 2.02. Щось не віриться.
Продавав неодноразово, зарахування в той же день
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:14
Порт написав: angra написав: Порт написав:
Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.
В три години все вже було отримано на дію привата.
Дело не в том, куда пришло, а в том, от кого. Разные конторки посредники выплачивают с разной скоростью.
Від Сенса
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:01
Хотів дізнатися у відвідувачів форуму у чому принципова відмінність ОВДП по спец.пропозиії від ІНЖУР, а також гнучкий фікс ICU від інших облігацій. На перший погляд прибутковість схожа, мождивість продати теж, невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?
