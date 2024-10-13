|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:01
1finanсier написав:
Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((
Така ж історія, але з КІНТО. На Сенс зайшли, а на Моно поки ні
2
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:02
1finanсier написав:
Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((
На один акаунт прийшло в 16.50, а на інший досі нема (ICU — mono).
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:07
Madera написав:
Хотів дізнатися у відвідувачів форуму у чому принципова відмінність ОВДП по спец.пропозиії від ІНЖУР, а також гнучкий фікс ICU від інших облігацій. На перший погляд прибутковість схожа, мождивість продати теж, невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?
Відсутність спреду. У ICU понижена дохідність на 237424, у Інжура ринкова на 238281. Посил однаковий - сьогодні купив, завтра продав і ти вже в плюсі.
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:10
1finanсier написав:
Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((
Мені прийшли з icu на моно десь о 16:30. А у дружини аналогічний платіж - досі немає, хоч у неї менша сума.
Таке буває, приходить наступного дня зранку
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:31
Navegantes написав: 1finanсier написав:
Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((
Така ж історія, але з КІНТО. На Сенс зайшли, а на Моно поки ні
Пішла гаряча…зайшли о 19:30
