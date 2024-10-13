Madera написав:Хотів дізнатися у відвідувачів форуму у чому принципова відмінність ОВДП по спец.пропозиії від ІНЖУР, а також гнучкий фікс ICU від інших облігацій. На перший погляд прибутковість схожа, мождивість продати теж, невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?
Відсутність спреду. У ICU понижена дохідність на 237424, у Інжура ринкова на 238281. Посил однаковий - сьогодні купив, завтра продав і ти вже в плюсі.
Madera написав:невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?
Всё так. И у этого "тільки" немаленькая ЦА, которая раньше в частности мгновенно выкупала первого числа все ОВГЗ, у которых до погашения оставалось меньше двух месяцев (хотя говорят, что и на это староверов ещё хватает).
Кстати, тому спецпредложению уже почти две недели и почему-то никто не спрашивает в чём тут навар ИНЖУР. А ведь вопрос интересный. Про ICU выше его обсуждали, но у "фикса" механизм навара очевиден - в отщипывании себе 1% доходности, причём уже в момент продажи бумаги клиенту. А ИНЖУР этот фактор себе убрал...