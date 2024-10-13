RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1061106210631064
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:01

  1finanсier написав:Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((


Така ж історія, але з КІНТО. На Сенс зайшли, а на Моно поки ні
Navegantes
 
Повідомлень: 645
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:02

  1finanсier написав:Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((

На один акаунт прийшло в 16.50, а на інший досі нема (ICU — mono).
Ferlakur
 
Повідомлень: 4469
З нами з: 14.10.08
Подякував: 328 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:07

  Madera написав:Хотів дізнатися у відвідувачів форуму у чому принципова відмінність ОВДП по спец.пропозиії від ІНЖУР, а також гнучкий фікс ICU від інших облігацій. На перший погляд прибутковість схожа, мождивість продати теж, невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?


Відсутність спреду. У ICU понижена дохідність на 237424, у Інжура ринкова на 238281. Посил однаковий - сьогодні купив, завтра продав і ти вже в плюсі.
Navegantes
 
Повідомлень: 645
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:10

  1finanсier написав:Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((

Мені прийшли з icu на моно десь о 16:30. А у дружини аналогічний платіж - досі немає, хоч у неї менша сума.
Таке буває, приходить наступного дня зранку
andrey291263
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.04.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:31

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((


Така ж історія, але з КІНТО. На Сенс зайшли, а на Моно поки ні


Пішла гаряча…зайшли о 19:30
Navegantes
 
Повідомлень: 645
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:22

Re: Ринок ОВДП

  Madera написав:невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?

Всё так. И у этого "тільки" немаленькая ЦА, которая раньше в частности мгновенно выкупала первого числа все ОВГЗ, у которых до погашения оставалось меньше двух месяцев (хотя говорят, что и на это староверов ещё хватает).

Кстати, тому спецпредложению уже почти две недели и почему-то никто не спрашивает в чём тут навар ИНЖУР. А ведь вопрос интересный. Про ICU выше его обсуждали, но у "фикса" механизм навара очевиден - в отщипывании себе 1% доходности, причём уже в момент продажи бумаги клиенту. А ИНЖУР этот фактор себе убрал...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6545
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
  #<1 ... 1061106210631064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 12312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 12221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 17231
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10636)
28.01.2026 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.