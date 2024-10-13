Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6.
Так как же попадала, если цену оставил на том же месте? Арифметически невозможно Вот у Журжия действительно упала доходность и BID и ASK, поэтому спред сохранился в пару грн (в пропорции к сроку бумаги, конечно. До 03.11.2027 уже почти 7 грн. Но оно и раньше так было).
У Привата ещё на прошлой неделе 15.11.2028 и 29.11.2028 были под 18,5%. Сегодня уже 17,25%.
Учётная ставка снизилась всего на 0,5%, а тут уже на 1,25%. И непонятно, собираются ли они остановиться. Задолбали! За 10 дней это уже пятое или шестое снижение. Сбился со счета.
Что за ожидания такие? МОЖЕТ БЫТЬ, в 2027 учётная ставка станет 14%, так надо обдирать уже сегодня?
Выше уже писали, что только цену продажи задирают. Так оно и есть. У ICU в день обвала с 18,4 на 17,85% увеличилась только цена продажи, а выкупа обратно даже не шелохнулась. В результате разница с ~10 выросла до ~15 грн.
И, как всегда, когда есть что-то вроде 18,5%, то денег нет. Как только где-то заканчиваются сроки и появляются свободные деньги, накануне все должно обвалиться на 2-3%. И так уже несколько лет. Как сглазил кто-то.
А на аукционе Минфина банки-барыги будут, небось, только на 0,5% ниже покупать.
Как в казино могут выиграть только казино, так и у банков, похоже, то же самое.
Мене досі дивує, що в нас була ставка 15.5%, а по ОВДП платили 17-18%, а в москалів ставка була 21%, а по ОФЗ платили 15-16%, а зараз, при ставці 16%, платять 14%...
Вот любит человек пропускать повод для радости, зато жаловаться, когда в другую сторону идёт. В 2022м в разы ASK доходность по ОВГЗ взлетела. Что-то не припомню массовых прям восторгов Одно только нытьё, что скорое "па55" это обесценит.
Что именно удивляет? Много? Мало? У кого? Валюты разные. Связи между стоимостью кредита для банков у НБУ и желанием Минфина набирать в долг у населения тоже не вижу. Как я помню, до 2022 года доходность по ОВГЗ тоже была выше ставки рефинансирования и банки набирали кредиты у НБУ, чтобы вложить их в ОВГЗ. А пересичные ныли, что такой источник денег из земли доступен только кровососам, а простых людей не пускают.
