Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:13

  moveton написав:
  klug написав:Команда професіоналів чомусь вирішила, що у новому реєстрі буде більше атрибутів, ніж лише факт наявності рахунку. Щоб зрозуміти чи є для цього підстави на даний момент, потрібно опрацювати тих 104 сторінки (я поки не подужав)

Я даже не вижу смысла это делать самому. Это условие для SEPA уже давно в СМИ обсосано и везде упоминали что будет только реестр наличия счетов без раскрытия финансовых операций. Т.е. всё, что поменяется - и физикам без ФОП будет при открытии нового счёта сообщаться, что нужно чуть подождать, пока этот счёт налоговая себе тоже зарегистрирует. Поэтому может что-то в финмоне и усилят и будут складывать, но пока для этого основы нет и не намечается.

Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня.
Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:28

  M-Audio написав:Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня.

ФОП - это тоже физик. Оно УЖЕ работает. Сейчас занимает в пределах часа. Как ФОП с кучей счетов физика в разных банках и периодически открывающий новые говорю - напрягает минимально. И даже когда налоговая была менее автоматизированной и нужно было ждать её следующего рабочего дня, в общем было поскольку постольку. Замечал разве что во времена валютной карусели, когда регистрировался в куче банков и из за этого ожидания не мог сразу после подписания договора с банком уже открывать депозит. А если сайт прям настолько сомнительный, что нужно под него новую карту открывать, то лишнее время подумать перед оплатой - это даже правильно 8)

  M-Audio написав:Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.

Это из области сразу судить за изнасилование, раз аппарат имеется. Разговор идёт о небольшом приведении банковской деятельности к европейской. Насколько я знаю, в Европе банковскую тайну конкретных транзакций пока никто не отменял.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:34

  moveton написав:
  Hotab написав:moveton
Я не клієнт Революта (може колись буду) , але ..
А що у нього з нажаблюванням ерекціі на клієнта?
Ви давали йому якісь свої доходи до того як юзати його? Він вас знає як порядного клієнта? Чи йому все одно, і він ерегує на всіх?

Я из регов этого года и гонять начал недавно. При реге Револют не спросил вообще ничего и явных лимитов нигде не прописал. И даже первый трансфер пролетел со свистом и на вход и на выход, хотя он сильно превышал 3к евро. А вот на второй аналогичной суммы и источника он уже попросил пояснений и застрял с их чтением. Может потом и полегче будет.

Для сравнения: Paysera изначально влепила лимит на исходящие около 3к евро в месяц и для поднятия понадобились доки о доходах и интервью, но в общем произошло быстро. После этого каждый крупный (порог нигде не прописан, но похоже, что тоже около 3к евро) трансфер в любом направлении блокирует и просит пояснительные доки, но рассматривает их в течение дня и моими всегда удовлетворялось.

В общем, и в Европе "В банках всматриваются в операции и затягивают платежи" (декабрь 2015го, скоро юбилей статье, йопта), но довольно таки по-разному.

как же задолбали эти "иностранцы" вчерашние , па не русски балакающие
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:40


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Сенс Банк уведомил о разрыве отношений. Проблема в том, что в этом банке у меня размещены долларовые ОВДП.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией: какие варианты дальнейших действий возможны и как обычно решается вопрос с ОВДП в таком случае?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:50

  ramzes4 написав:Сенс Банк уведомил о разрыве отношений. Проблема в том, что в этом банке у меня размещены долларовые ОВДП.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией: какие варианты дальнейших действий возможны и как обычно решается вопрос с ОВДП в таком случае?

Правильно, про финмон пишем в тему о ОВГЗ, а про ОВГЗ сюда :mrgreen:

Не сталкивался, но я бы начал с письма в их ДУ не против ли они перевести бумаги. По-идее, должно произойти. Можно ещё просто счёт выплат изменить на другой банк, не меняя ДУ, но тогда при выплатах будет, как минимум, комис за SWIFT. В зависимости от стоимости бумаг это может оказаться дороже.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:03

  Ірина_ написав:
Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео

Именно это видео крайне сомнительной пользы. От формулировки "Комісії зменшиться, а не з'їдатимуть частину суми" посмеялся. Комиссия в любом случае "з'їдатиме частину суми", если она не нулевая. Вопрос только будет ли она фиксированой или пропорциональной сумме. Кстати, первый вариант на малых суммах может быть и дороже.

Дальше они типа собираются развенчивать мифы, но почему-то тоже твердят сказку, что с введением реестра счетов исчезнет банковская тайна и все операции начнут отслеживаться глобально, а не только в рамках одного банка, как сейчас.

Міф номер два.
За кожен переказ треба буде звітувати.
Ні, перекази між родичами, друзями, знайомими - це нормально.

Вот друзьям и знакомым, если они не родственники в пределах второй степени родства - это не миф. За это уже получатель обязан заплатить 23% и показать в ежегодной декларации о доходах физика. Не думаю, что отменят.

Вишенка на торте: встроенная реклама криптообменника в том числе для перевода денег между странами. И ни слова, как такое поступление фиата пояснять финмону. Типа, такой класссный обменник, что по его операциям вопросов у финмона не возникает? Меня терзают смутные сомнения :roll:
