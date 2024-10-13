|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 31 січ, 2026 12:17
Striker написав:
Ну, в мене немає ніяких індексів жадібності, мені просто потрібна гривня на сьогодні, тут і зараз.
Такой себе аргумент. Поменять валюту на гривну/карбованец никогда не было долгим. Чего не сказать про наоборот. Да и при расходах в гривне бывает интересно. Я так на квартиру на гривнедепо собирал. Высокие процентные ставки, платить за неё всё равно в гривне, выглядит рационально. Когда почти уже собрал, пришёл 2014 год и та же квартира, хоть и отечественная, вдруг стала продаваться в гривнах сильно дороже, а вот банки с высокими процентами позакрывались и ФГВФЛ из них вернул только небольшую часть суммы. А так с ожиданиями всё хорошо
moveton
- Повідомлень: 6570
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 797 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 12:26
moveton Раціонально - це коли якась єОселя під 7% (хай 8% з урахуванням ще всяких комісій), а гроші лежать під 16-17% чистими і поступово виплачуєш. І в банках потрібно тримати не більше суми гарантованої Фондом, завжди так було.
Striker
- Форумчанин року
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3692 раз.
- Подякували: 5926 раз.
Профіль
