Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Ну, в мене немає ніяких індексів жадібності, мені просто потрібна гривня на сьогодні, тут і зараз.

Такой себе аргумент. Поменять валюту на гривну/карбованец никогда не было долгим. Чего не сказать про наоборот. Да и при расходах в гривне бывает интересно. Я так на квартиру на гривнедепо собирал. Высокие процентные ставки, платить за неё всё равно в гривне, выглядит рационально. Когда почти уже собрал, пришёл 2014 год и та же квартира, хоть и отечественная, вдруг стала продаваться в гривнах сильно дороже, а вот банки с высокими процентами позакрывались и ФГВФЛ из них вернул только небольшую часть суммы. А так с ожиданиями всё хорошо :mrgreen:
moveton Раціонально - це коли якась єОселя під 7% (хай 8% з урахуванням ще всяких комісій), а гроші лежать під 16-17% чистими і поступово виплачуєш. І в банках потрібно тримати не більше суми гарантованої Фондом, завжди так було.
