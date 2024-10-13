RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:24

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через «Дію», что позволит привлечь в бюджет около 18 млрд грн

Это пока болтовня, которая скорее всего ей и останется. Да и к ОВГЗ не имеет никакого отношения. А вот топичное покращення, которое уже завтра вступает в действие:
Повідомляємо, що платіжний сервіс Portmone змінює ліміти на кількість транзакцій та суму поповнення рахунків в ICU Trade.

⚠️ З 1 лютого 2026 року онлайн через Portmone можна буде провести:
- максимум дві трансакції на місяць з однієї банківської картки
- загальна сума цих двох трансакцій не може перевищувати 29 999 грн

🧮 Поповнення онлайн через Portmone залишається безкоштовним.

➡️ Нагадуємо, що ви також можете скористуватися альтернативними способами поповнення рахунку в ICU Trade:
— за реквізитами (комісія згідно з тарифами вашого банку, кошти зараховуються протягом години)
— придбати через ICU у Дії короткі папери - Соледар UA4000234215 без комісії й за потреби достроково продати їх в ICU Trade з мінімальним спредом
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:25

  VASH написав:7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через «Дію», что позволит привлечь в бюджет около 18 млрд грн, — Mind.ua

Принять участие смогут исключительно граждане Украины с лимитом инвестиций до 400 000 грн на одного человека. Стартовая цена акции определена на уровне 300 грн, а прогнозируемая дивидендная доходность составляет 10–12% годовых.

Подписаться на INSIDER UA | Прислать контент


10-12% дивідендної доходності, з якої ще утримають 14% податків.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:41

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  busypit написав:И если инвестор, вложившийся накануне (за день, неделю, месяц-два до изменения учетной ставки на 50 б.п., а рыночной стоимости денег на все 100 б.п. не может зафиксировать ни одного из этих пунктов, а вынужден все без остатка подарить брокеру/диллеру и/или держать до погашения бумаги - это очень, очень, очееееень странно (и это еще очень мягко сказано).

Никакой философии. Просто констатация факта, что, странно или нет, но для ОВГЗ пока что принято, что 1% годовых спред - это ещё по божески и Сенс своим ужасным двукратным расширением спреда даже добавочной жадности от нормы не проявил. Кому много, может пойти на IBKR и пробовать покупать украинские ОВГЗ там. В Украине пока что единственный аналог IBKR для ОВГЗ - это карманная биржа у BTC Broker с комисом 0.1% (со сделки, а не годовых) с каждого участника и могут хоть даром раздавать. Т.е., если спред остаётся чисто на уплату комисов, то уже на трёхмесячных бумагах должен бы получаться меньше, чем у "ненормально жадных дилеров". По факту там даже номинальный спред даже на длинных бумагах больше, чем у дилеров, а к нему ещё комис нужно приплюсовать. Такой вот у нас рынок.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 09:09

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:30

  VASH написав:Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?


У них на вихідних таке часто трапляється. Завтра має запрацювати у звичному режимі
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:55

  Navegantes написав:
  VASH написав:Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?


У них на вихідних таке часто трапляється. Завтра має запрацювати у звичному режимі

Тобто сьогодні в неділю вже не буде працювати, лише завтра?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:14

  mogicanin1986 написав:
  Navegantes написав:
  VASH написав:Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?


У них на вихідних таке часто трапляється. Завтра має запрацювати у звичному режимі

Тобто сьогодні в неділю вже не буде працювати, лише завтра?


Буде, не буде, хто його знає. У мене станом на 15:08 не працює. Не працювало вчора ввечері, не працювало сьогодні вранці, не працює зараз - роблю висновок, що сьогодні воно навряд чи працюватиме.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:23

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Можно вопрос?
Депозит - это сразу минус подоходный налог. А облигации с чистым доходом, но - что насчет инфляции? Все равно инфляция съедает.
Она официально меньше, чем 23%, которые забирают с суммы депозита, но вот пишут о росте цен на продукты 20-22%. Так что через год, мне кажется, получается примерно одинаково, просто проценты с депозита я трачу сразу, а что на них можно будет купить через год?
  Hella написав:Можно вопрос?
Депозит - это сразу минус подоходный налог. А облигации с чистым доходом, но - что насчет инфляции? Все равно инфляция съедает.
Она официально меньше, чем 23%, которые забирают с суммы депозита, но вот пишут о росте цен на продукты 20-22%. Так что через год, мне кажется, получается примерно одинаково, просто проценты с депозита я трачу сразу, а что на них можно будет купить через год?

Вопрос-то в чём? Пока какой-то сумбур одновременно про яблоки и апельсины. Налог и инфляция друг друга не исключают, а перемножаются. С точки зрения пересичного, на депозитах нужно просто декларируемую доходность умножать на 0.77 потому, что он получит именно столько, а остальную часть даже в свою декларацию о доходах не занесёт (хотя формально и обязан). А инфляция - она у гривны в целом и очень разная в зависимости от того с каким товаром сравнивать.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 20:44

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

У 2026-му Мінфін планує залучити 420 млрд грн через ОВДП
Водночас погашення раніше випущених облігацій перевищить цю суму приблизно на 100 млрд грн (без урахування відсотків). Виплати за боргом плануються більшими за нові залучення.

Як на вашу думку ця ситуація взагалі вплине на гривневі та валютні ОВДП???
