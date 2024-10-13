|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 лют, 2026 11:58
VASH написав:
Щодо введених обмежень від Портмоне – вчора намагався поповнити рахунок у ІКУ на 29999грн не пропускає, пише «Транзакцію відхилено. Обмеження системи. Зверніться до служби Portmone.com». Поступово зменьшував суму, пустило тільки 15000грн. Сьогодні намагався повторити – відхилено.
Так що обмеження від Портмоне суттєво ускладнює наші можливості.
Странно. Был же разговор, что можно две транзакции с карты. Тогда 2*15k ещё можно считать за 30к. Но должно было вторую пустить. Это точно первая с этой карты в этом месяце?
В принципе, как в контексте этой темы, что 30к, что 15к уже погоды не делают. Всем покупать Соледар. Специально же на него спред снизили.
Повідомлень: 6665
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 820 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 12:13
moveton написав:
В принципе, как в контексте этой темы, что 30к, что 15к уже погоды не делают.
Вигребти до копійки некратний залишок
Повідомлень: 9031
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 1278 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 12:36
moveton написав:
Это точно первая с этой карты в этом месяце?
Точно
Повідомлень: 814
З нами з: 26.10.09
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 169 раз.
VASH написав: moveton написав:
Это точно первая с этой карты в этом месяце?
Точно
Я зробив дві транзакціі по 29 900 з двох різних карт, більше ніяк не пускає
Повідомлень: 574
З нами з: 05.01.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 26 раз.
Після питання по виводу грошей з брокерського рахунку ICU на банківську картку, в мене виникло питання. Як банки чи налогова бачать джерело поповнення банківського рахунку після продажу ОВДП, які не підлягають оподаткуванню, від грошей, які надійшли від продажу якихось інших активів? Бо раніше мав справу тільки з Приватом або з ICU через Дію.
Повідомлень: 3
З нами з: 26.07.25
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
Madera написав:
Як банки чи налогова бачать джерело поповнення банківського рахунку після продажу ОВДП, які не підлягають оподаткуванню, від грошей, які надійшли від продажу якихось інших активів?
Какая-то жуткая каша, а не вопрос. Для начала, "джерело поповнення банківського рахунку після продажу ОВДП" - такого понятия не существует. Есть отдельно операция продажи бумаг с зачислением на брокерский счёт. Её только брокер и видит, это его личная кухня. Есть СЭП с брокерского счёта произвольной суммы на личный банковский счёт. Тут уже не важно откуда на нём взялись деньги и банк видит только плательщика (ICU), сумму и назначение платежа "Перерах.доходу,що не оподатковується,від опер з ФІ згРозп№РГКФ-...від...р.таГД №БО-...від...р, без ПДВ" (опускаю кучку буквоцифирок, которые у каждого будут свои).
А налоговая вообще ничего из этого не видит, это банковcкая тайна. Отчётность в налоговую (результат которой потом в справке о доходах появляется) брокер тоже делает, но это совсем другая песня.
Повідомлень: 6665
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 820 раз.
VASH написав:
Щодо введених обмежень від Портмоне – вчора намагався поповнити рахунок у ІКУ на 29999грн не пропускає, пише «Транзакцію відхилено. Обмеження системи. Зверніться до служби Portmone.com». Поступово зменьшував суму, пустило тільки 15000грн. Сьогодні намагався повторити – відхилено.
Так що обмеження від Портмоне суттєво ускладнює наші можливості.
Вчора закидав два рази з різних карток одного банку кожний переказ через Портмоне по 29999 грн
Пройшло без проблем
Повідомлень: 391
З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 45 раз.
moveton написав:
Всем покупать Соледар
В п24 рекомендував би UA4000230809 з уні.
Повідомлень: 7274
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1159 раз.
Ой+ написав: moveton написав:
Всем покупать Соледар
В п24 рекомендував би UA4000230809 з уні.
Нуу, если цель покупать именно в п24, то может быть. Для справки: по UA4000230809 сегодня в Привате спред 1.63 гр. По Соледару в ICU - 0.51 грн. Хотя у Соледара до погашения гораздо дальше. Другой вопрос, что такой спред - это тоже акция, только официально не объявленная.
Повідомлень: 6665
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 820 раз.
moveton Зараз нечасто випадає можливість задіяти КЛ і навіть спред в конкретному випадку не потрібен.
Повідомлень: 7274
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1159 раз.
