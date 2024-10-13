|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:15
moveton написав:
Всем покупать Соледар.
А чому не фікс у якого вища дохідність ?
angra
Повідомлень: 323
З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:18
angra написав: moveton написав:
Всем покупать Соледар.
А чому не фікс у якого вища дохідність ?
Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.
moveton
Повідомлень: 6668
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 822 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:32
moveton написав: angra написав: moveton написав:
Всем покупать Соледар.
А чому не фікс у якого вища дохідність ?
Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.
Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії
angra
Повідомлень: 323
З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:08
angra написав:
Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії
Звісно
VASH
Повідомлень: 815
З нами з: 26.10.09
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 169 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 01:02
Здається акція вже закінчилась по Соледару(
spiridonwot
Повідомлень: 199
З нами з: 22.07.21
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 38 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:29
spiridonwot написав:
Здається акція вже закінчилась по Соледару(
А кроме "кажется" какие-то ещё признаки этого есть? В Дие от ICU у меня в наличии. Спред может со вчера вырасти не мог потому, что новой сессии ещё не начиналось.
moveton
Повідомлень: 6668
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 822 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:05
moveton написав: VASH написав:
Щодо введених обмежень від Портмоне – вчора намагався поповнити рахунок у ІКУ на 29999грн не пропускає, пише «Транзакцію відхилено. Обмеження системи. Зверніться до служби Portmone.com». Поступово зменьшував суму, пустило тільки 15000грн. Сьогодні намагався повторити – відхилено.
Так що обмеження від Портмоне суттєво ускладнює наші можливості.
Странно. Был же разговор, что можно две транзакции с карты. Тогда 2*15k ещё можно считать за 30к. Но должно было вторую пустить. Это точно первая с этой карты в этом месяце?
В принципе, как в контексте этой темы, что 30к, что 15к уже погоды не делают. Всем покупать Соледар. Специально же на него спред снизили.
Я так понимаю проблема в конченной системе порти. Они считают месяц - последние 30 дней с анвлогичной операции. Так у меня с одной карты по которой давно не было операций пополнить на 29999 дало, а с другой с которой я пополнял счет 29 дней назад в январе на "всю каклету" не пропустило даже 6000 - причем акк ИКУ был другой и в этом месяце не пополнялся. А вот через 2 дня уже пустило. Так что тут хитрые лимиты порти которые считаются за 30 последних календарных дней, включая январские пополняхи.
WallNutPen
Повідомлень: 1520
З нами з: 08.06.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 475 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:51
хто знає, будуть сьогодні виплати по UA4000235378 ?
edgar_po
Повідомлень: 610
З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 162 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 12:15
edgar_po написав:
хто знає, будуть сьогодні виплати по UA4000235378 ?
А по графіку повинні бути? Якщо так, то будуть!
SAndriy1
Повідомлень: 1074
З нами з: 17.01.15
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 458 раз.
