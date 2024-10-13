RSS
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:15

  moveton написав: Всем покупать Соледар.

А чому не фікс у якого вища дохідність ?
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:18

  angra написав:
  moveton написав: Всем покупать Соледар.

А чому не фікс у якого вища дохідність ?

Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:32

  moveton написав:
  angra написав:
  moveton написав: Всем покупать Соледар.

А чому не фікс у якого вища дохідність ?

Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.

Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:08

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії

Звісно
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 01:02

Re: Ринок ОВДП

Здається акція вже закінчилась по Соледару(
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 09:29

  spiridonwot написав:Здається акція вже закінчилась по Соледару(

А кроме "кажется" какие-то ещё признаки этого есть? В Дие от ICU у меня в наличии. Спред может со вчера вырасти не мог потому, что новой сессии ещё не начиналось.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 10:05

  moveton написав:
  VASH написав:Щодо введених обмежень від Портмоне – вчора намагався поповнити рахунок у ІКУ на 29999грн не пропускає, пише «Транзакцію відхилено. Обмеження системи. Зверніться до служби Portmone.com». Поступово зменьшував суму, пустило тільки 15000грн. Сьогодні намагався повторити – відхилено.
Так що обмеження від Портмоне суттєво ускладнює наші можливості.

Странно. Был же разговор, что можно две транзакции с карты. Тогда 2*15k ещё можно считать за 30к. Но должно было вторую пустить. Это точно первая с этой карты в этом месяце?

В принципе, как в контексте этой темы, что 30к, что 15к уже погоды не делают. Всем покупать Соледар. Специально же на него спред снизили.

Я так понимаю проблема в конченной системе порти. Они считают месяц - последние 30 дней с анвлогичной операции. Так у меня с одной карты по которой давно не было операций пополнить на 29999 дало, а с другой с которой я пополнял счет 29 дней назад в январе на "всю каклету" не пропустило даже 6000 - причем акк ИКУ был другой и в этом месяце не пополнялся. А вот через 2 дня уже пустило. Так что тут хитрые лимиты порти которые считаются за 30 последних календарных дней, включая январские пополняхи.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:51

хто знає, будуть сьогодні виплати по UA4000235378 ?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 12:15

  edgar_po написав:хто знає, будуть сьогодні виплати по UA4000235378 ?

А по графіку повинні бути? Якщо так, то будуть!
