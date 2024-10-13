RSS
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:36

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:
  edgar_po написав:Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.


Приват24 тут зовсім ні до чого. Для активації Дія.Підпис має бути фізично на руках біометричний документ та телефон з NFC. Підтвердження особи йде саме через сканування документу та перевірки за фото


Ви впевнені, що це так. Бо в мене закордоннний в Дії світиться і при активації Дія.Підпис підтвердив свою особу через Приват24, зайняло пару хвилин. Ніяке NFC не використовував.


Справа в тому, що невпевнений, адже сам це поки не проходив і посилаюсь виключно на інфо з сайту Дії. На форумі вже були відгуки, що при старому діючому підписі достатньо було просто ввести код для підписання документів (без фотоверифікації). Ваш відгук дає нову інформацію.
У мене раніше просто повзунок показував, що Дія.Підпис активовано. Зараз є повне ПІБ, надпис "Активовано" ще й термін дії на додачу - до 12/01/27. Внизу є опція "Деактивувати підпис".
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:54

  moveton написав:
  edgar_po написав:Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.

Для Дия.Пидписа? :shock: Это где такое написано?

це не написано. це 05.02.26 я так підтвердив особу для Дія.Підпису.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 16:52

  edgar_po написав:це не написано. це 05.02.26 я так підтвердив особу для Дія.Підпису.

Видимо, какой-то индивидуальный сервис. Как раз 05.02.26 они ввели новую систему с требованием NFC. При этом в более поздних новостях больше ничего на эту тему нет.

Моя старая подпись тоже до января 2027, поэтому проверять на ней что эти лишенцы придумали надеюсь, что раньше не понадобится. Зашёл на другом смартфоне с аккаунтом другого человека. Даже для верности в Дию через Приват24. При активации подписи получил: Зображення
ХЗ в куда тут Приват24 совать.

Зато самая Дия в новостях рядом прикалывается: "Підписуйте документи онлайн: 8 сервісів документообігу з Дія.Підписом". Всего-то прикупите за свой счёт новый не самый бюджетный смартфон и заведите документ, который он сможет просканировать.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 18 лют, 2026 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 16:57

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:ХЗ куда тут Приват24 совать


це у вас Nokia 3310 ? Я вище написав, що у мене закордонний паспорт світиться в Дії і для підтвердження особи я вибрав із запропонованих варіантів саме закордонний паспорт і далі підтвердження через Приват24. NFC не використовував. Тому "куда тут совати Приват24" пропоную вам вибрати самостійно.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:01

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:це у вас Nokia 3310 ? Я вище написав, що у мене закордонний паспорт світиться в Дії і для підтвердження особи я вибрав із запропонованих варіантів саме закордонний паспорт і далі підтвердження через Приват24. NFC не використовував. Тому "куда тут совати Приват24" пропоную вам вибрати самостійно.

Вряд ли Дия работает на Nokia 3310 :roll: Она даже на недешёвом и могучем AGM X2 SE уже минимум год работать отказывается (хотя на нём и NFC есть). На аппарате ещё новее у меня вот так светится. Это все предложенные варианты для активации подписи. Я ж говорю, секретный спецсервис какой-то, если ещё что-то есть. Могу только порадоваться за тех, кому предоставляют.
